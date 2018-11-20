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Jeep’in yeni pick-up modeli ortaya çıktı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.11.2018 08:42 | Son Güncelleme

Amerikan arazi aracı üreticisi Jeep’in 2018 Los Angeles Auto Show’da tanıtmayı planladığı Wrangler tabanlı pick-up’ı Jeep Gladiator’ın görüntüleri internete sızdı. Jeep tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak biliyoruz ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Jeep’in yeni pick-up modeli ortaya çıktı!

Normal şartlarda 2018 Los Angeles Auto Show‘da tanıtılması beklenen Jeep’in yeni pick-up modeli geçtiğimiz günlerde internete sızdı. Son dönemde Jeep markası için tutarlı ve güvenilir bir kaynak konumunda olan jeepgladiatorforum’da sızdırılan bilgiler markanın yeni pick-up’ına tahmin edilenin aksine “Gladiator” ismini vereceğini doğruladı.

Daha önce bu model için “Scrambler” ismi konuşuluyordu. Hatta forumun ismi de bu yöndeydi. Ancak geçtiğimiz günlerde forum yeniden adlandırmaya gitti.

Öte yandan forumda sızdırılan fotoğrafların Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) yakın zamanda resmi internet sitesinde yayınlamayı planladığı tanıtım fotoğrafları olduğu biliniyor. İşin aslına bakarsak; fotoğrafların kim tarafından yayınlandığı Jeep tutkunları için pek de önemli değil. Onlar için Jeep Gladiator sadece erken bir görünüm kazanmış oldu.

Jeep Gladiator temelde Jeep Wrangler’a dayanıyor!

Jeep’in bu ismi 1960’lı yılların başında kullandığı biliniyor. Uzun bir aradan sonra ise 2005 yılında bir konsept olarak ortaya çıkan ve dramatik biçimde öyle kalan pick-up modeline yine bu ismin verildiği biliniyor. Kısacası Gladiator, mazisi eskilere dayanan ve birkaç yıl önce Jeep tarafından reddedilen eski bir savaşçı. Şimdilerde ise Wrangler’dan aldığı güçlü alt yapı ile tekrar arenalara geri dönmeye hazırlanıyor. 2019’un sonunda Avrupa’ya ulaşması bekleniyor.

Şimdi gelelim bazı kaynakların Jeep Gladiator için sunduğu teknik ayrıntılara

İlk etapta 3.6 litrelik Pentastar V6 motor ile gelecek olan Gladiator için sekiz ileri otomatik ve altı ileri vitesli manuel şanzıman seçenekleri sunulacak. 2020 yılında ise motor yelpazesine sadece sekiz ileri otomatik şanzıman ile desteklenecek olan 3.0 litrelik EcoDiesel V6 motor dahil olacak.

Ayrıca Gladiator‘ın 750 taşıma kapasitesi ve 3500 kg çekme kapasitesi ile her iki alanda da sınıfının en iyisi olması bekleniyor. Çeşitli kabin konfigürasyonları ile geleceği tahmin edilen bu pick-up’ın Wrangler’da olduğu gibi çatısı ile kapıları sökülebilecek ve ön camı katlanabilecek. Bu sayede kullanıcılara farklı off-road ve safari deneyimleri sunacak.

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Jeep otomobil

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