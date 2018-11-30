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Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Yapmayan 885 lira ceza ödeyecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek.Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, 1 Ocak 2019'dan sonra 885 liraya yükselecek.

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Yapmayan 885 lira ceza ödeyecek

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarılacak.

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LASTİK OTELİ KULLANMA ÜCRETLERİ

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor. KAYNAK:AA

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Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 aralık ceza

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