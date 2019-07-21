FİNANS

Kocaeli'de günde 1561 araç üretildi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.07.2019 08:22 | Son Güncelleme

Türk sanayisinin ana üssü Kocaeli'de kurulu otomotiv tesislerinde, ocak-haziran döneminde günde ortalama 1561 taşıt üretim bandından indirildi.

Kocaeli'de günde 1561 araç üretildi

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yarısında Kocaeli'de 108 bin 346 otomobil, 143 bin 877 kamyonet, 27 bin 851 minibüs, 525 midibüs, 326 küçük kamyon ve 183 otobüs olmak üzere 281 bin 108 araç üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 38'ini tek başına karşılayan kentte, günde 1561 araç üretilmiş oldu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 90'ına denk gelen 252 bin 126'sı ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39,7 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

FORD OTOSAN'IN İHRACATI ARTTI

Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu olan Ford Otosan, yılın ilk 6 aylık periyodunda Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 13 bin 347 otomobil, 143 bin 464 kamyonet, 27 bin 851 minibüs olmak üzere toplam 184 bin 662 adetlik üretim gerçekleştirdi.

İnönü fabrikasında banttan indirilen 2 bin 4 kamyonla toplam üretimi 186 bin 666 olan şirketin söz konusu dönemdeki toplam ihracatı da geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 1,4'lük artışla 167 bin 324'e ulaştı. İhraç edilen araçların 166 bin 346'sını Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier modelleri oluşturdu.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin üretim kapasiteli fabrikasında ürettiği binek tipindeki i10 ve i20 modellerini başta Batı Avrupa olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç eden Hyundai Assan, ocak-haziran döneminde 83 bin 750 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 97'sine denk gelen 81 bin 314'ünü ihraç etti.

Gebze'deki fabrikasında söz konusu dönemde 11 bin 249 adet otomobili banttan indiren Honda Türkiye'nin ihracatı 3 bin 611 adet olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında bin 447 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da araçların 855'ini yurt dışına gönderdi.

TİCARİ ARAÇTA ÜRETİM ÜSSÜ

Türkiye'de 2019'un ilk 6 aylık döneminde 242 bin 362 adet ticari araç üretilirken, bunların 215 bin 722'si ihraç edildi.

Kocaeli, ocak-haziran döneminde 172 bin 762 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 71'ini, 154 bin 734 adetle de toplam ihracatın yüzde 72'sini tek başına gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Üretim-İhracat

Ford Otosan 184.662 166.346
Hyundai Assan 83.750 81.314
Honda Türkiye 11.249 3.611
Anadolu Isuzu 1.447 855
Toplam 281.108 252.126

Kaynak: AA

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdıOtomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı
Otomotiv sektörü için kötü haber! Otomotiv sektörü için kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli araç üretimi

En Çok Okunan Haberler

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Türkiye'de bu işi yapan sadece 2 kişi kaldı

Türkiye'de bu işi yapan sadece 2 kişi kaldı

Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor

Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor

Yeni dönem! 10 milyon kişi ilgilendiriyor

Yeni dönem! 10 milyon kişi ilgilendiriyor

Yarım milyon aracı geri çağırdılar!

Yarım milyon aracı geri çağırdılar!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomotiv üretimi düştü, pazar daraldı

Otomotiv sektörü için kötü haber!

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Peugeot'dan, temmuz ayına özel 'ÖTV' kampanyası

Temmuz ayına özel 'ÖTV' kampanyası

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.