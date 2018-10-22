FİNANS

Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

Bursa’da ikinci el oto pazarında araçlarını satışa çıkartan vatandaşlar kredi faizlerinin armasından dolayı satışların büyük oranda düşmesinden dertli.

Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu

Nilüfer’de her hafta Pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında müşteri bekleyen esnaf, son 2 aydır satışların durma noktasına geldiğini belirterek siftah yapamamaktan şikayetçi. Bundan 2 ay öncesine kadar satışların iyi olduğu pazarda bugünlerde yaprak kımıldamıyor. Araçlarını satamayan vatandaşlar ise kara kara düşünüyor.

Kredi faizlerinin artması sebebiyle kimsenin kredi çekemediğini ifade eden ikinci el oto satıcıları “Satışlar son birkaç ayda yok denecek kadar az. Siftah yok. Kredi faizleri yükselince kimse kredi çekip araç almaya yanaşmıyor. İşler durgun, pazarda herkes siftah yapamamaktan şikayetçi. Araç fiyatları da arttı. Pazara gelen vatandaşlar da sadece araçları inceleyip gezip gidiyor” dedi.

KAYNAK:İHA

PARTNERÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle ittiÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle itti
Araç plakaları değişiyor!Araç plakaları değişiyor!
SEAT Leon, yenilendiSEAT Leon, yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikinci el kredi faizi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL oldu

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

SEAT Leon, yenilendi

SEAT Leon, yenilendi

Elektrikli araçların lideri

Elektrikli araçların lideri

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam

Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası

Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.