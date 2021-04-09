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Küresel çip tedarik sorunu Japonya ile ABD'yi harekete geçirdi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.04.2021 12:06 | Son Güncelleme

Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Küresel çip tedarik sorunu Japonya ile ABD'yi harekete geçirdi

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÇİP KRİZİ İÇİN YENİ İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

(AA)

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