Lastik etiketlerine yeni düzenleme geldi! İşte lastik etiketlerinin tüm detayları

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Birliği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ‘’Yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgileri de yer alacak. Lastik etiketinin dijital versiyonuna sağ üst köşedeki kare kod (QR) ile ulaşılabilecek. Kamyon, TIR ve otobüs gibi ağır vasıta lastikleri de bundan böyle etiketlenecek. Lastik alırken etiketlerin dikkatle incelenmesi, doğru lastik seçimi ortak trafik bilincinin bir parçasıdır; nihai tüketiciye bu bilinçle lastik etiketlerini incelemelerini öneriyoruz’’ dedi.

Lastik hakkında kapsamlı bilgiler sunarak nihai tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan etiketleme uygulamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyi kapsayan yönetmelik, 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni lastik etiketiyle birlikte kamyon, TIR ve otobüs gibi araçların bilgilerine QR kodu ile ulaşılabilecek. Yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkındaki bilgilere de erişilebilecek.

Lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021’den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı, ülkemizde de yürürlüğe girecek. Lastik etiketleme; sürüş güvenliğinin artırılması ve nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmasına olanak verilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana ülkemizde mevcut çerçevede uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile; etiketlerdeki format değişti, etiketleme parametreleri güncellendi, yeni parametreler ile lastik sınıfı ve tipleri de etiketlere eklendi.

Avrupa Birliği, 2020/740 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile yeni lastik etiketlerinin 1 Mayıs 2021’den itibaren zorunlu olacağını ilan etti. Ülkemizde de bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik; 31457 sayılı ve 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

OTOBÜS, KAMYON, TIR LASTİKLERİ DE ETKİLENECEK!

Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında bundan böyle yeni etiketlerde aranacak; değişiklik ve düzenlemeler ana hatlarıyla şöyle olacak: