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Lastik etiketlerine yeni düzenleme geldi! İşte lastik etiketlerinin tüm detayları

26.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lastik etiketlerindeki yeni düzenleme 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren AB ülkeleriyle eş zamanlı olarak ülkemizde de uygulanmaya başlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik; 31457 sayılı ve 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni lastik etiketi düzenlemesinden hangi araçlar etkilenecek, faydaları nedir? Lastik etiketi detaylarıyla haberimizde...

Lastik etiketlerine yeni düzenleme geldi! İşte lastik etiketlerinin tüm detayları

Lastik hakkında kapsamlı bilgiler sunarak nihai tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan etiketleme uygulamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyi kapsayan yönetmelik, 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni lastik etiketiyle birlikte kamyon, TIR ve otobüs gibi araçların bilgilerine QR kodu ile ulaşılabilecek. Yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkındaki bilgilere de erişilebilecek.

LASİD: DOĞRU LASTİK SEÇİMİ ORTAK TRAFİK BİLİNCİNİN BİR PARÇASIDIR

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Birliği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ‘’Yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgileri de yer alacak. Lastik etiketinin dijital versiyonuna sağ üst köşedeki kare kod (QR) ile ulaşılabilecek. Kamyon, TIR ve otobüs gibi ağır vasıta lastikleri de bundan böyle etiketlenecek. Lastik alırken etiketlerin dikkatle incelenmesi, doğru lastik seçimi ortak trafik bilincinin bir parçasıdır; nihai tüketiciye bu bilinçle lastik etiketlerini incelemelerini öneriyoruz’’ dedi.

Yeni yönetmelikte neler değişti; lastik alırken nelere dikkat etmek gerek? İşte detayları…

Lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021’den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı, ülkemizde de yürürlüğe girecek. Lastik etiketleme; sürüş güvenliğinin artırılması ve nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmasına olanak verilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana ülkemizde mevcut çerçevede uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile; etiketlerdeki format değişti, etiketleme parametreleri güncellendi, yeni parametreler ile lastik sınıfı ve tipleri de etiketlere eklendi.

Avrupa Birliği, 2020/740 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile yeni lastik etiketlerinin 1 Mayıs 2021’den itibaren zorunlu olacağını ilan etti. Ülkemizde de bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik; 31457 sayılı ve 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

OTOBÜS, KAMYON, TIR LASTİKLERİ DE ETKİLENECEK!

Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında bundan böyle yeni etiketlerde aranacak; değişiklik ve düzenlemeler ana hatlarıyla şöyle olacak:

  • Yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına eklendi.

  • Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor.

  • Yakıt Verimliliği ve Islak Yol Tutuş Sınıfları A'dan (En yüksek) E'ye (En düşük) 5 seviyeye indirildi ve seviyelerin aralıkları değiştirildi.

  • Dış Yuvarlanma Gürültüsü sınıfları sembolü değişti. Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırıldı.

  • Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren “Kış Lastiği” (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) Sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol eklendi.

  • C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, TIR) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi.

BİLGİLERE QR KODUYLA ULAŞILABİLECEK

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; uygulamanın amacını ve nelerin değiştiğini kısaca şöyle anlattı: ‘’Etiketleme 2012 yılından bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte ülkemizde de uygulanıyor. Ancak bildiğiniz gibi bir düzenleme yapıldığında onu günümüz koşullarına göre güncellemek önemlidir. Etiketlemedeki bu değişikliğin temel amacı; küresel sürdürülebilirliğin sağlanması; ekonomik ve çevresel verimliliğin artırılması, sürüş güvenliğinin artırılmasıdır. Yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildi. Yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgileri yer alacak. Lastik satın almak isteyenler, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına sağ üst köşedeki kare kod (QR) ile ulaşabilecek. Araç sahiplerinin lastik satın alırken doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilmek için bu etiketleri dikkatle incelemesi çok önemli; doğru lastik seçimi ortak trafik bilincimizin bir parçasıdır.’’

YENİ ETİKETLEMEDE YER ALAN DİĞER ÖZELLİKLER

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; otomobil lastikleri ve hafif ticari araç lastiklerin yanı sıra otobüs, kamyon, TIR lastikleri için de etiketlendirme zorunluluğu getirildiğini belirtti. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ayrıca yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan parametrelere kış lastiklerinde aranacak karda yol tutuşu, buzda yol tutuşu gibi kriterlerin de eklendiğini kaydetti.

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resmi gazete
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zaten uygulanıyor du ki neyi yeni, kısaca bilgilendirme etiketi yapıştırıldı

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