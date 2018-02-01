FİNANS

Lüks otomobil operasyonu! 99 tanesine el konulacak

01 Şubat 2018 14:29

Mahkeme kaçak yollarla ülkeye getirilen yaklaşık 300 araçtan halen Türkiye'de bulunduğu tespit edilen 99 lüks otomobile el konulmasına karar verdi.

Lüks otomobil operasyonu! 99 tanesine el konulacak
Edirne Cumhuriyet Savcısı Abdülkerim Kardaş'ın yurt dışından sahte belgelerle Audi, BMW, Mercedes gibi lüks araçlar getirerek Türkiye'de satan şebeke üyeleri hakkında hazırladığı iddianame kabul edildi.

300 ARACI TÜRKİYE'YE SOKMUŞ
 
Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin Bulgaristan'dan Türkiye’ye Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarını kullanarak bugüne kadar 200-300 lüks araç soktuğu bilgisi yer aldı.
 
PAZARLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
 
Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelilerden M.M M'in cep telefonda yapılan incelemede ise birçok aracın fotoğrafının ve plakasının bir takım kişilere gönderildiği, aracın satılması konusunda pazarlık yapıldığı tespit edildi.
 
ARAÇLARA EL KONULDU
 
Şüphelilerin kaçak yollarla ülkeye getirdikleri araçlardan halen Türkiye'de bulunduğu tespit edilen 99 lüks otomobile Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğince el konulma kararı verildi.
 
Şüpheliler hakkında "kaçak yolla ülkeye getirdikleri araç sayısı, suçtan elde ettikleri muhtemel gelir, kaçakçılığı meslek edinmeleri" göz önüne alınarak "en üst hadden" 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
 
GETİREN ŞOFÖRE 240 LİRA
 
İddianamede şebeke üyelerinin, hazırlanan sahte evraklarla lüks otomobilleri Türkiye'ye getiren şoförlere 50 (120 lira) ile 100 (240 lira) leva verdiği bilgisi yer aldı.
 
Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden, gerek resmi kurumlardan temin edilen evraklarla, gerekse sahte evraklar tanzim edilerek araçların ülkeye getirildiği anlatılan iddianamede şu ifadeler yer aldı.
 
"Araç getirme hakkına sahip şahıslar üzerine tescillendiği ya da araçların bu şahıslara ülkeye sokma kaydıyla teslim edildiği, bu şahıslara cüzi miktarda ödeme yapılarak araçların gümrük işlemlerinin aldatıcı işlem ve davranışlarda bulunularak yapıldığı ve araçların Türkiye'ye girişinin sağlandığı, araçların Türkiye'deki bir şahsa teslim edilmesi sonrasında aracın girişini yaptıran şahısların bir kaç saat sonra ya da aynı gün içerisinde araçsız olarak yurt dışına çıktığı belirlenmiştir.''
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