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  4. Maliyetler arttı, Alman otomobil üreticisi Daimler'in karı yarıya indi

Maliyetler arttı, Alman otomobil üreticisi Daimler'in karı yarıya indi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Daimler AG, 2019 yılının karına yönelik dördüncü kez uyarıda bulundu.

Maliyetler arttı, Alman otomobil üreticisi Daimler'in karı yarıya indi

Alman otomobil üreticisi Daimler AG, 2019 yılının karına yönelik dördüncü kez uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada dizel emisyon skandallarındaki yasal zorunluluklar için 1,1 ile 1,5 milyar avro arasında bir fon ayrıldığı, geçen yılın faiz ve vergi öncesi faaliyet karının yarı yarıya düşeceğini bildirdi.

Açıklamada, ön tahminlere göre Daimler’in faiz ve vergi öncesi 2019 karının , bir önceki yılki 11,1 milyar avrodan 5,6 milyar avroya düşeceğine dikkat çekildi.

Lüks otomobil üreticisi Daimler AG, bu duruma gerekçe olarak; dizel skandalı, elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırım ve üretimle ilgili maliyetlerin gelirlerini baskılamasını gösterdi.

Ocak ayının başında 219 büyük kurumsal hissedar tarafından Daimler’e karşı kasıtlı olarak yanıltıcı emisyon ölçüm yazılımı kullanmasının hisse fiyatlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yaklaşık 900 milyon avro değerinde toplu tazminat davası açılmıştı. Açıklama sonrası ise şirketin hisseleri yüzde 1’den fazla değer kaybetti.

KAYNAK:AA

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