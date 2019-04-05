31 Ekim 2018 tarihinde yapılan ve 31 Aralık 2018’de bitmesi gereken ÖTV indirimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı ikinci bir kararla 31 Mart’a kadar uzatıldı. Bu sayede birkaç gün önce geride bıraktığımız Mart ayı ile sonra eren yılın ilk çeyreğinde sektör birazcık ta olsa nefes aldı. Bununla birlikte vergisiz satış bedeli 120.000 TL’nin altında olan ve maksimum 1600 cc motor hacmine sahip sıfır otomobillerde uygulanan %15 oranındaki bu ÖTV indirimleri sayesinde alıcıların cebinden ortalama 15-20 bin TL daha az para çıktı.
6 ay süren ve minimum 3 ay kadar daha (30 Haziran’a kadar) sürecek bu kayda değer indirimler alıcıların otomobil tercihlerini 120 bin TL’den daha ucuz 1600 cc motor hacme sahip küçük ve alt orta sınıf otomobillere doğru yönlendirdi. Son altı aydır ülkemizdeki sıfır otomobil pazarı bu yönde şekillendi. Markalar ağırlıklı olarak B ve C segmenti otomobillerin üzerine eğildi. Vergi indirimleri ile revaç bulan bu ekonomik otomobiller, 12 aya varan vadelerle %0 faizle verilen krediler; hurda ve başka bir takım özel teşviklerle desteklendi.
Tüm bunların sonucunda geçtiğimiz altı ay boyunca sıfır otomobil satışlarındaki top 10 listelerini B ve C segmenti; sedan ve hatchback otomobiller oluşturdu. Tabii birkaç gün önce geride bıraktığımız Mart ayında da.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD), Mart ayına ait model dökümleri raporunu yayınlamasıyla birlikte sizler için Mart ayında ülkemizde en çok satan 10 otomobili içeren bir liste hazırladık. Neden mi? ÖTV indirimleri sona ermeden 1600 cc altında küçük veya alt orta sınıf sıfır bir otomobil almak istediğinizi; ancak birkaç model arasında kararsız kaldığınızı varsaydık. Bu durumda ülkemizde geçtiğimiz ay alıcılar tarafından en çok tercih edilen marka-modelleri bilmeniz gerekir diye düşündük. Belki “Mart ayında Türkiye’de en çok satan 10 otomobil” listemiz size tercihlerinizde biraz da olsa yardımcı olur diye umut ediyoruz.
10- Peugeot 301
Segmenti ve Kasa Tipi: B segmenti – sedan
Satış adedi: 915
9- Peugeot 3008
Segmenti ve Kasa Tipi: kompakt crossover SUV
Satış adedi: 1.057
8- Ford Focus
Segmenti ve Kasa Tipi: C segmenti – hatchback
Satış adedi: 1.079
7- Nissan Qasqai
Segmenti ve Kasa Tipi: kompakt crossover SUV
Satış adedi: 1.315
6- Volkswagen Passat
Segmenti ve Kasa Tipi: D segmenti – sedan
Satış adedi: 1.357
5- Honda Civic
Segmenti ve Kasa Tipi: C segmenti – sedan / hatchback
Satış adedi: 1.357 (1.310 sedan + 113 hatchback)
4- Toyota Corolla
Segmenti ve Kasa Tipi: C segmenti – sedan
Satış adedi: 1.717
3- Renault Megane
Segmenti ve Kasa Tipi: C segmenti – sedan / hatchback
Satış adedi: 3.265 (sedan 3.111 + 154 hatchback
2- Renault Clio
Segmenti ve Kasa Tipi: C segmenti – hatchback /sport tourer
Satış adedi: 3.180 (hatchback 2.408+ 775 Sport Tourer)
1- Fiat Egea
Segmenti ve Kasa Tipi: C segmenti – sedan / hatchback / station wagon
Satış adedi: 6.380 (sedan 6.152 + 195 hatchback + 33 station wagon)
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