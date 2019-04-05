Mart ayında Türkiye’de en çok satan 10 otomobil

31 Ekim 2018 tarihinde yapılan ve 31 Aralık 2018’de bitmesi gereken ÖTV indirimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı ikinci bir kararla 31 Mart’a kadar uzatıldı. Bu sayede birkaç gün önce geride bıraktığımız Mart ayı ile sonra eren yılın ilk çeyreğinde sektör birazcık ta olsa nefes aldı. Bununla birlikte vergisiz satış bedeli 120.000 TL’nin altında olan ve maksimum 1600 cc motor hacmine sahip sıfır otomobillerde uygulanan %15 oranındaki bu ÖTV indirimleri sayesinde alıcıların cebinden ortalama 15-20 bin TL daha az para çıktı.

6 ay süren ve minimum 3 ay kadar daha (30 Haziran’a kadar) sürecek bu kayda değer indirimler alıcıların otomobil tercihlerini 120 bin TL’den daha ucuz 1600 cc motor hacme sahip küçük ve alt orta sınıf otomobillere doğru yönlendirdi. Son altı aydır ülkemizdeki sıfır otomobil pazarı bu yönde şekillendi. Markalar ağırlıklı olarak B ve C segmenti otomobillerin üzerine eğildi. Vergi indirimleri ile revaç bulan bu ekonomik otomobiller, 12 aya varan vadelerle %0 faizle verilen krediler; hurda ve başka bir takım özel teşviklerle desteklendi.

Tüm bunların sonucunda geçtiğimiz altı ay boyunca sıfır otomobil satışlarındaki top 10 listelerini B ve C segmenti; sedan ve hatchback otomobiller oluşturdu. Tabii birkaç gün önce geride bıraktığımız Mart ayında da.