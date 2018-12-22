Mercedes-Benz CLA için ilk teaser geldi!

Mercedes-Benz 2019’un ilk günlerinde gözler önüne çıkaracağı dört kapılı kompakt coupe’si için heyecan katsayısını biraz daha arttırdı. Ocak ayında ikinci jenerasyonu ile ABD’de görücüye çıkacak olan nesil Mercedes-Benz CLA için esrarengiz bir teaser görüntüsü geldi. Oldukça karanlık olan bu teaser görüntüsü bizlere yeni CLA’nın sadece arka kısmını görme imkanı tanıyor. Yan profilden gördüğümüz bu silüet yeni modeli her zamankinden daha fazla coupe gibi gösteriyor.

Mercedes-Benz CLA karakteristik stilini yeni jenerasyonda daha fazla koruyacak!



Yeni Mercedes-Benz CLA piyasaya çıktığında bizzat Mercedes-Benz imzalı zorlu bir rakiple karşı karşıya gelecek. Evet A-Serisi Sedan‘dan bahsediyoruz. Mercedes Benz A-Serisi Sedan, geçtiğimiz Nisan ayında 2018 Beijing Motor Show’da tanıtılan ve hemen ardından Çin’de piyasaya sürüldü. Bundan üç ay kadar sonra alınan ani bir kararla 2019 model yılı ile başta Avrupa olmak üzere global çapta satışa sunulmasına karar verildi.

Ancak Mercedes-Benz aldığı bu kararla belki istemeden de olsa yeni nesil CLA’nın karşısına aşılması gereken birtakım benzerlikler çıkarmış oldu. Çünkü A-Serisi Sedan, mevcut A-Serisi hatchback’ten devşirilmesine rağmen CLS ve CLA serilerinden bir takım tasarım izleri taşıyor. Bu durum iki modelin de sık sık karıştırılmasına ve karşılaştırılmasına sebep olabilir.