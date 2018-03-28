Mercedes, elektrikli ve hibrit yeni modellerini Türkiye pazarına sunacak

Mercedes-Benz, tüm modellerini elektrikli motor ile donatmayı sürdürürken, bu doğrultuda Daimler AG, 2022 yılına kadar 10 milyar euoroyu aşan yatırımla 50’nin üstünde yeni elektrikli modeli piyasaya sunmayı planlıyor. Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, 2025 yılına kadar ise tamamen elektrikli otomobillerin toplam Mercedes-Benz otomobil satış adetlerinin yüzde 20 seviyesinde bir pay alması bekleniyor. Alman otomotiv devi, 2018'de Türkiye’de de elektrikli ve hibrit otomobil segmentlerine giriş yapıyor. Yılın ikinci yarısında satışa sunulmaya başlanacak elektrikli smart ve GLC Plug-in Hybrid modelleri ile Mercedes-Benz Türk, şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatiflerini müşterilerinin beğenisine sunacak. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Türk olarak bu karar öncesinde bayilerde gerekli servis altyapı çalışmalarını ve elektrik dolum istasyonlarının kurulumuna yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Şirket 2018’de bu yeni modellerle 150 adetlik elektrikli ve hibrit satışı öngörüyor.





HEDEF LİDERLİK

Kamyon ve otobüs teslimatları hızlanan Mercedes-Benz Türk, otomobil satışlarında da yıla hızlı başladı. Lüks segmentindeki yüzde 17’lik daralmaya rağmen 25 bin 588 adetlik satış rakamıyla 2017’yi premium segmentte lider olarak kapattıklarını hatırlatan Bekdikhan, “2018 satışlarına baktığımızda yılın bizim için heyecan verici bir şekilde başladığını söyleyebiliriz. Daimler genelinde geçtiğimiz şubat ayı gelmiş geçmiş en iyi satış adetlerine ulaşılan Şubat oldu. Tabii Türkiye’de de satışlar anlamında Şubat ayını öngördüğümüz şekilde kapattık. Ocak ayında bin 190 adet, şubat ayında ise bin 150 adet otomobil satışı gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla Ocak-Şubat aylarında satışlarda yüzde 48’lik, pazar payımızda ise yüzde 2’lik bir artış yakaladık” diye konuştu. Mart ayında ise hedefledikleri satış rakamlarını tutturduklarını belirten Bekdikhan, “Genel olarak 2018 satışlarımızın, geçtiğimiz yıla paralel bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi. Sıfır araç satışının yanı sıra ikinci el araç satış operasyonu da şirket için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bekdikhan, "2018 yılının ilk iki ayında Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobil satış hacmimizde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artış sağladık. Bu yıl lanse edeceğimiz markamız Mercedes-Benz Certified ile sertifikalı kullanılmış otomobil programımızın avantajlarını daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

BAYİLERE 100 MİLYON EURO YATIRIM

Bekdikhan, mükemmel müşteri deneyimi için 100 milyon euroluk bayi yatırımları yapıldığını söyledi. Yetkili bayiler, yepyeni bir yüze kavuştu. Toplamda 500’den fazla dijital ekran satın alındı, mükemmel müşteri deneyimini hedefleyen 20’ye yakın yeni uygulama hayata geçirildi ve son iki yılda Türkiye genelinde 240 yeni istihdam ile bayilerde yüzde 10’a yakın ek istihdam sağlandı. 2018’de ise bayilere toplamda 30 milyon euro yatırım yapılacak. Öte yandan Daimler AG’nin düzenlediği yarışmada Mercedes-Benz Türk Otomobil Satış Sonrası Hizmetler Ekibinin geliştirdiği “SSH Statü Takip Uygulaması” uygulanabilir en iyi fikir seçildi. Satış Sonrası Hizmetler Ekibi bu birincilik ödülüyle birlikte 500 bin euroluk uygulama ödülünü almaya hak kazandı.

Şükrü Bekdikhan, müşteri profillerinin gençleştiğini Mercedes’i tercih eden kadın sayısının da arttığını açıklayarak, “Son beş yılda otomobil kadın müşteri oranını yüzde 17’den yüzde 29’a çıkardık. Yine son beş yılda 25 yaş altı müşteri oranını yüzde 5, 25-35 yaş arası müşteri oranını yüzde 9 artırdı” dedi. Start-up girişimlerini en fazla sahiplenen otomotiv markası olduklarını vurgulayan Bekdikhan 2017’de “50. Yılda 50 Startup” yarışması ile Türkiye genelinde 50 startup’a toplamda 500 bin TL destekte bulunduğunu hatırlattı. Şirket, 59 ilden toplamda 680 başvuru alan projeyi 2018'de sürdürüyor.

2018 yılında satışa sunulan ve sunulacak modelleri açıklayan Bekdikhan, S-Serisi’nin Coupé modelini S 450 4MATIC ve S 560 4MATIC motor seçenekleri ile Şubat ayında Türkiye’de satışa sunduklarını hatırlatarak, “Yılın bir diğer ilk yeniliği olarak üstün performans değerlerine sahip Mercedes-AMG S-Serisi Coupé (S 63 4MATIC ve S 65) ve Cabriolet (S 65) modelleri de Şubat ayında Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi Cabriolet ise 2018 yılının Haziran ayında S 560 motor seçeneği ile Türkiye pazarında yerini alacak. Haziran ayında Mercedes-AMG S-Serisi Cabriolet’ye S 63 4MATIC motor seçeneği de eklenecek. Mayıs ayında yenilenen Mercedes-Benz CLS modeli piyasaya sunulacak. Yeni A-Serisi, A 180 d ve A 200 motor seçenekleri ile mayısta gelecek. Baştan aşağı modernize edilen iç mekânı ve ikonik tasarımı ile yenilenen Mercedes-Benz G-Serisi haziranda geliyor. Ağustos ayında ise yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve Estate modelleri Türkiye’de piyasaya sunulacak. Mercedes-AMG ailesi yeni üyesi Dört Kapılı 4MATIC GT Coupé modeli V8 ve V8 S motor seçenekleriyle Ekim 2018’den itibaren satışta olacak. Merakla beklenen Yeni A-Serisi Sedan, A180 d ve A 200 motor seçenekleri ile aralıkta bayilerde yerini alacak" diye konuştu.

UZUN DÖNEM KİRALAMA HİZMETİ

Mercedes-Benz Kiralama hizmeti, şirketin 2018 yılı stratejilerinin önemli bir parçası olacak. Otomobil kullanıcılarının yaşamına esneklik ve hareketlilik katması amacıyla geliştirilen ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetinden, Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerine başvuran şahıs şirketi sahibi müşteriler ve KOBİ’ler uygun kiralama bedelleri ve koşulları ile yararlanabiliyor. Kiralamaya talebin arttığını vurgulayan Bekdikhan: “Bu hizmetle hem mevcut sadık müşterilerimize hem de potansiyel yeni müşterilerimize Mercedes-Benz otomobillere erişimi kolaylaştıran yeni bir alternatif çözüm sunuyoruz” dedi.