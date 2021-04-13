FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Mikroçip firması Intel'den çip açıklaması

Mikroçip firması Intel'den çip açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.04.2021 16:47 | Son Güncelleme

Birçok otomotiv devi yaşanan çip tedariği sorunu nedeniyle üretimine ara verdi. Beyaz Saray tarafından "ulusal güvenlik sorunu" olarak görülen çip tedariği sorunu ile ilgili ABD'li mikroçip firması Intel'den açıklama geldi.

Mikroçip firması Intel'den çip açıklaması

Şirket, otomobil üretiminin durmasına neden olan çip kıtlığını gidermek amacıyla otomotiv şirketleriyle görüştüğünü bildirdi. Önümüzdeki dokuz ay içinde hızlı bir şekilde bilgisayar çiplerinin toplu siparişlerini üretebileceklerini belirten Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketinin yeni faaliyete geçirdiği üretim bölümünün otomobil endüstrisindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!

ÇİP KRİZİ İÇİN OTOMOTİV ŞİRKETLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Intel, otomotiv sektöründe yaşanan çip sorununu gidermek amacıyla otomobil şirketleriyle görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket, çip sorunu nedeniyle durma noktasına gelen otomobil üretimi için önümüzdeki dokuz ay içerisinde toplu siparişleri hızla üretebileceğini belirtti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray brifinginde yetkililere ve şirket yöneticilerine konuşan Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, şirketinin yeni üçüncü taraf üretim bölümünün otomobil endüstrisindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Küresel çip tedarik sorunu Japonya ile ABD'yi harekete geçirdiKüresel çip tedarik sorunu Japonya ile ABD'yi harekete geçirdi

CEO Pat Gelsinger tarafından altı çizilen üçüncü taraf üretim bölümünün Intel Foundry Services olduğu belirtilirken tesisin Arizona'da bu yıl inşaata başlayacak iki tesis ile birlikte geçen ay Intel'in fabrikasyon üretimini diğer şirketlere açmanın bir yolu olarak duyurulmuştu.

Intel adına açıklamada bulunan bir sözcü, görüştükleri otomobil üreticilerini açıklamazken üretim fikrine ilk tepkinin "çok olumlu" olduğunu söyledi.

CEO GELSİNGER: ÜÇ VEYA DÖRT YIL GEREKMEDEN HAFİFLETEBİLİRİZ

Brifingin ardından Reuters'a konuşan CEO Gelsinger, "Bu tedarik sorunlarından bazılarının, üç veya dört yıllık fabrika yapımı gerektirmeden, mevcut sürecimizde sertifikalandırılan altı aylık yeni ürünlerle hafifletilebileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde birçok otomotiv devi, çip kıtlığı sebebiyle üretimlerini askıya aldıklarını açıklamış, çip kıtlığının altı ay daha üretimi etkilemeye devam edebileceği konusunda ABD hükümetini devreye girmeye çağırmışlardı.

Amerikan otomobil üreticilerini temsil eden endüstri grubu olan Alliance for Auto Innovation'a göre ise, altı ay daha üretim sıkıntısının devam etmesinin sadece ABD’de 2020’ye kıyasla 1,3 milyon daha az otomobil üretimine neden olacağını bildirdi.

Çip krizi Tesla'yı etkilemedi, hisseleri yükseldi!Çip krizi Tesla'yı etkilemedi, hisseleri yükseldi!

BİDEN ÇİP SORUNUNU GÖRÜŞTÜ, SÖZCÜ 'ULUSAL GÜVENLİK SORUNU' DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, çip arzında yaşanan sıkıntıyı ele almak üzere yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, çip sıkıntısını "ulusal güvenlik sorunu" olarak gördüklerini ifade etti.

DEV ŞİRKETLER ARA VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Birçok otomotiv devi çip sorunu nedeniyle üretime ara vereceğini açıklamıştı. Son olarak Mitsubishi üretime ara verdiğini bildirirken Subaru, Suzuki, General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai ve Ford gibi otomotiv devleri üretimlerine ara vereceğini bildirmişti.

Çip krizi Subaru ve Suzuki'yi de vurdu! Otomotiv devleri üretim durdurdu!Çip krizi Subaru ve Suzuki'yi de vurdu! Otomotiv devleri üretim durdurdu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Milyonlarca liralık araçlar çürüyor!Milyonlarca liralık araçlar çürüyor!
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak
Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak
NATO'dan çok sert açıklama
NATO'dan çok sert açıklama
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!
Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!
İkinci el araba piyasasında bahar!
İkinci el araba piyasasında bahar!
Emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?
Emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araba satışları yüzde 48 oranında arttı!
İkinci el araba piyasasında bahar!
Mitsubishi üç fabrikasında üretim durdurma kararı aldı!
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
Yediemin otoparklarında milyonlarca liralık araçlar çürüyor
Milyonlarca liralık araçlar çürüyor!
Otomotiv ana sanayi üretimi Mart'ta düşük baz etkisiyle arttı
Otomotiv ana sanayinde üretim arttı
Küresel çip tedarik sorunu Japonya ile ABD'yi harekete geçirdi
Küresel çip sorunu Japonya ile ABD'yi harekete geçirdi
Çip krizi dünyada büyüyor! General Motors üretime ara verecek!
Dev şirket üretime ara verecek!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.