Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde so gün 31 Temmuz

Karayolları Trafik Şubesi’ne kayıtlı bütün motorlu araç sahiplerinin yılda iki kez ödemek zorunda oldukları bir vergi türü olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödeniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr’den veya anlaşmalı bankalardan Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuzu kolayca ödeyebilirsiniz.



BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

