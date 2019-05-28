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Motosikletlere köprü müjdesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, motosiklet sürücülerine köprü müjdesi geldi. Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosikletlere ücretsiz olacağını açıkladı.

Motosikletlere köprü müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, motosiklet sürücülerine köprü müjdesi geldi. Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosikletlere ücretsiz olacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım 15 temmuz şehitler köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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