MTV'nin ilk taksiti için son gün 31 Ocak

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait MTV'nin 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.
Kim ne kadar ödeyecek?
Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecek.
Kuruma ait www.gib.gov.tr internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde anlaşmalı bankalarla yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme yapılabilecek.
Ayrıca, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ve PTT iş yerlerinden de bu borçlar ödenebilecek.
31 Aralık 2017'den önce tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc
1-3 Yaş (TL): 6254
4-6 Yaş (TL): 4541
7-11 Yaş (TL): 2837
12-15 Yaş (TL): 1696
16 ve üzeri yaş (TL) : 671
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc
1-3 Yaş (TL): 8720
4-6 Yaş (TL): 7586
7-11 Yaş (TL): 4739
12-15 Yaş (TL): 2550
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc
1-3 Yaş (TL): 13280
4-6 Yaş (TL): 11948
7-11 Yaş (TL): 7197
12-15 Yaş (TL): 3593
16 ve üzeri yaş (TL) : 1319
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc
1-3 Yaş (TL): 20878
4-6 Yaş (TL): 18028
7-11 Yaş (TL): 10618
12-15 Yaş (TL): 4739
16 ve üzeri yaş (TL) : 1888
Motor Silindir Hacmi: 4001 cc üzeri
1-3 Yaş (TL): 34171
4-6 Yaş (TL): 25624
7-11 Yaş (TL): 15176
12-15 Yaş (TL): 6821
16 ve üzeri yaş (TL) : 2647
Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor. 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
Taşıt Değeri: 40.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
Taşıt Değeri: 40.000-70.000 TL arası
1-3 Yaş (TL): 947
4-6 Yaş (TL): 661
7-11 Yaş (TL): 370
12-15 Yaş (TL): 280
16 ve üzeri yaş (TL) : 100
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
Taşıt Değeri: 70.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 1034
4-6 Yaş (TL): 721
7-11 Yaş (TL): 403
12-15 Yaş (TL): 306
16 ve üzeri yaş (TL) : 109
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
Taşıt Değeri: 70.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 1034
4-6 Yaş (TL): 721
7-11 Yaş (TL): 403
12-15 Yaş (TL): 306
16 ve üzeri yaş (TL) : 109
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
Taşıt Değeri: 40.000-70.000 TL arası
1-3 Yaş (TL): 1649
4-6 Yaş (TL): 1237
7-11 Yaş (TL): 717
12-15 Yaş (TL): 506
16 ve üzeri yaş (TL) : 195
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc
Taşıt Değeri: 400.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 22966
4-6 Yaş (TL): 19832
7-11 Yaş (TL): 11679
12-15 Yaş (TL): 5213
16 ve üzeri yaş (TL) : 2077
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc
Taşıt Değeri: 70.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 1800
4-6 Yaş (TL): 1349
7-11 Yaş (TL): 782
12-15 Yaş (TL): 553
16 ve üzeri yaş (TL) : 212
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
Taşıt Değeri: 100.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 2911
4-6 Yaş (TL): 2276
7-11 Yaş (TL): 1340
12-15 Yaş (TL): 817
16 ve üzeri yaş (TL) : 318
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
Taşıt Değeri: 100.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 3177
4-6 Yaş (TL): 2483
7-11 Yaş (TL): 1463
12-15 Yaş (TL): 892
16 ve üzeri yaş (TL) : 347
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
Taşıt Değeri: 100.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 4586
4-6 Yaş (TL): 3533
7-11 Yaş (TL): 2077
12-15 Yaş (TL): 1237
16 ve üzeri yaş (TL) : 488
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
Taşıt Değeri: 100.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 5003
4-6 Yaş (TL): 3855
7-11 Yaş (TL): 2266
12-15 Yaş (TL): 1349
16 ve üzeri yaş (TL) : 532
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc
Taşıt Değeri: 125.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 6880
4-6 Yaş (TL): 4994
7-11 Yaş (TL): 3120
12-15 Yaş (TL): 1865
16 ve üzeri yaş (TL) : 738
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc
Taşıt Değeri: 125.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 7506
4-6 Yaş (TL): 5448
7-11 Yaş (TL): 3404
12-15 Yaş (TL): 2034
16 ve üzeri yaş (TL) : 806
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc
Taşıt Değeri: 250.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 9592
4-6 Yaş (TL): 8345
7-11 Yaş (TL): 5213
12-15 Yaş (TL): 2805
16 ve üzeri yaş (TL) : 1029
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc
Taşıt Değeri: 250.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 10465
4-6 Yaş (TL): 9103
7-11 Yaş (TL): 5687
12-15 Yaş (TL): 3060
16 ve üzeri yaş (TL) : 1123
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc
Taşıt Değeri: 250.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 14607
4-6 Yaş (TL): 13143
7-11 Yaş (TL): 7917
12-15 Yaş (TL): 3952
16 ve üzeri yaş (TL) :1450
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc
Taşıt Değeri: 250.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 15935
4-6 Yaş (TL): 14338
7-11 Yaş (TL): 8637
12-15 Yaş (TL): 4311
16 ve üzeri yaş (TL) : 1582
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc
Taşıt Değeri: 400.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 25054
4-6 Yaş (TL): 21634
7-11 Yaş (TL): 12742
12-15 Yaş (TL): 5687
16 ve üzeri yaş (TL) : 2266
Motor Silindir Hacmi: 4001 cc üzeri
Taşıt Değeri: 475.000 TL'ye kadar
1-3 Yaş (TL): 37588
4-6 Yaş (TL): 28187
7-11 Yaş (TL): 16693
12-15 Yaş (TL): 7503
16 ve üzeri yaş (TL) : 2911
Motor Silindir Hacmi: 4001 cc üzeri
Taşıt Değeri: 475.000 TL üzeri
1-3 Yaş (TL): 41004
4-6 Yaş (TL): 30749
7-11 Yaş (TL): 18211
12-15 Yaş (TL): 8185
16 ve üzeri yaş (TL) : 3177
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