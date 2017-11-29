MTV zammı onaylandı! Torba tasarı TBMM'de kabul edildi

29 Kasım 2017 09:40
MTV zammı onaylandı! Torba tasarı TBMM'de kabul edildi

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. MTV oranlarında yapılacak zamlar da netleşti.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.
 
İŞTE YENİ MTV ORANLARI
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.
 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.
 
Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.
 
MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.
 
MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.
 
MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.
 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 10'unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
 
 
 
 
31 ARALIK 2017 ÖNCESİ TESCİLLENEN ARAÇLAR
 
31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için 1 Ocak 2018'den itibaren MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira olacak.
Vergi miktarlarında olduğu gibi, taşıt değerlerinin de her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına imkan sağlanacak.
 
Bakanlar Kuruluna taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilecek. Bu hesaplamalardaki küsuratın ne kadarının dikkate alınmayacağına ilişkin belirleme yapılacak.
 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulünün kanunla değiştirilmesine bağlı olarak mevcut tarifenin, 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanmasını sağlamak üzere düzenleme yapılacak.
 
YAZ SAATİ UYGULAMASI KALICI OLUYOR
 
Kanunla yaz saati uygulamasında da düzenleme yapılıyor. Buna göre, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili olacak. Böylece yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine imkan tanınıyor.
 
Kamu alacaklarının, yurt dışında bulunan vatandaşlar veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurt dışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurt içi bankalar, katlanacağı giderler için komisyon alabilecek.
 
İNTERNET VERGİSİ YÜZDE 7.5
 
Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı özel iletişim vergisi oranları, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek.
 
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, bayilik verme işlemlerinin tamamı veya bir kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek.
Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden alınan yüzde 10 veraset ve intikal vergisi oranı, yüzde 20'ye çıkacak.
 
Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatının yüzde 25'i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülecek.
 
 
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Okuyucu Yorumları56 yorum
  • 82 Oy
    Allah sonumuzu hayır etsin.
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  • 78 Oy
    man adasındaki dedemin şirketleri varmış oradan bana miras kaldı o paralarla arabamın mtv öderim ...
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  • 73 Oy
    vurun insanlara allahta sizlere vursun
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  • 67 Oy
    keşke zam verirken de aynı orandan verseniz
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  • 59 Oy
    YİNE GEÇİRDİLER ZAMMI PARDON AYARLAMAYI.HALKI DÜŞÜNEN BİR İKTİDAR NE ZAMAN GELECEK BU ÜLKEYE???
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  • 55 Oy
    Acaba bunca parayı nerede çarçur edip çerez yiyorlar
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  • 59 Oy
    bide otekı yanaktan bam bam :d arkadas ona buna zam yapıolar nıe 5 mılyon asalagı beslemek için yok arkadas bu mıllet akıllanmaz
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  • 56 Oy
    MAN ADASINDA ŞİRKET KURUP, O ŞİRKET ÜZERİNE ARAÇ MI ALSAK NE YAPSAK
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  • 51 Oy
    ZAMDAN BAŞKA BU MİLLETE ON BEŞYILDA NE VERDİNİZ KOSKOCA BİR HİÇ DÜZENİ TAMAMEN BOZULAN BİR ÜLKE SON HIZ GİDERKEN RAYDAN ÇIKMIŞ BİR TREN
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  • 51 Oy
    Enflasyon çok düşükse bu Yüzde 25'lik zamlar ne?Yok yüksekse Emekliye verilen %4 zamlar ne?Kimi kandırıyorsunuz.Yakında bu zamlar karşısında emeklinin maaşı tamamen eriyecek
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  • 48 Oy
    hadi hayırlı ugurlu olsun durmak yok milleti düdüklemeye devam akp iktidarının yaptıgı en iyi işlerden birincisi insanları kandırmak ikincisi düdüklemek eh insanlar kanmaya ve düdüklenmekten bıkmadı onlarda düdüklemekten bıkmadı
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  • 43 Oy
    Yağdır gelsin. Milletin belirli bir geliri; esnafın eksi yönünde ilerleyen bir geliri var ama vergiler ve artan enflasyon hep yukarıya doğru insanlar ödeyemeyince geçinemeyince ne olacak. İnsanların sahip olduklarınıda mı ellerinden alacaksın. Ben ödeyemiyorum bir sürü vergi borcum var malımı mülkümü elimden mi alacaksin? Bunun için bir kolaylık sağlıyor musun. HADDİNDEN FAZLA VATANDAŞI HIRPALAMA ÖDENEĞİ çıkarın. Millet geleceğe cok umutsuz bakıyor. Mevcut hükümetin uyguladığı sistem şu; bir bara gidip kafayı çekiyorsun hesabı bana kitliyorsun. Brakta bizde mutlu olalım, bzi mutlu et demiyor
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  • 45 Oy
    ota,suya,samana,sabuna zammmmm.ona,buna,şuna zammmmm.galiba büyümenin alameti bu zamcıklarmı acaba?????
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  • 42 Oy
    Yapıştır, müstehak bu millete.Hala hırsızlarını savunuyorlar. Başbakana bakıyorsun vergi vermemek için şirketleri yurtdışında C.Başkanı hakkında bir sürü devasa bir karapara listesi. Ama biz bu ülkede yaşamaya mecbur olanları agır vergilerle Zaruri ihtiyaçlarımız (Elektirik,Su, Doğalgaz, Ev, Otomobil, Akaryakıt, vs.) üzerinden soyanlara bizleri soymaları için alkış tutuyoruz. yazıklar olsun.
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  • 38 Oy
    Çok iyi çok az bile bize bu zamlar aslında hep devlete çalışacaz cumhurbaşkanıyla ugrasıyorlar ya dış güçler o en iyisini yapıyor ya biz kemer sıkalım hiç maaş almıyalım devlete verelim paralarımızı hatta evimizi arabamızı bile satalım varmısınız akpartililer..
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  • 5 Oy
    @mehmet_1985_mrvus sen vereceksinde akp liler vermez.nedenmi başlatılan yastık altı altınlarınızı getirin denildi gelen miktar devede kulak.madem yüzde 51 oy oranı var yastık altında olduğu tahmin edilen miktarın yarısı gelmelydi ama gelmedi işte akp liler katılmaz senin önerine.
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  • 39 Oy
    vergiye zam benzine zam üstüne zam meyva suyuna vergi arkadaş bu nasıl büyüme bu nasıl uçan ekonomi zam vergi zam vergi zam vergi vatandaşın cebine giren bir şey yok sadece mabadına giren kazık var yazıklar olsun
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  • 37 Oy
    bu nasıl vergi adaleti benim verdiğim vergiyi şirketler ödemiyor şirket sahiplerinden duyorum bu araba , bu daire bedavaya geldi diyor . nasıl oluyor bu işler.
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  • 32 Oy
    otekı yanaga ne zaman bam bam :D bu zamlar ummet kardeslerımıze gıdıo 2019a kadar bole ondan sora tsk ıle savasmaya:D
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  • 37 Oy
    TEK HAYIRLI HABER SABİT SAAT OLMUŞ BE YA..
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  • 15 Oy
    Bu zamların arkasın da kesin feto veya CHP vardır kesin.
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  • 11 Oy
    aşırı vergi bir hak değil, zulumdür !!!
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  • 10 Oy
    SEN EN DÜŞÜK ARABADAN %45 ÖTV AL ÜSTÜNE ÖTV İLE BERABER %18 KDV(verginin de vergisi oluyor) . Benzin mazot zaten başlı başına vergi. MTV den de vur. Almanya kıskanır tabi bu kadar vergiyi.
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  • 8 Oy
    HERŞEYE ZAM VERGİ YÜKSELİYORDA; ASGARİ ÜCRETTEN NE HABER... HEP HÜKÜMET KAYMAK YİYOR.. VATANDAŞ NİYE HEP KURU EKMEK YESİN.. ÖYLE KOLTUKTAN ATIP TUTMAK KOLAY.. BİRAZDA İNDİRMDEN BAHSEDİN...
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  • 6 Oy
    Akşam gazete paçavrası, MTV'de indirim diye haberi vermiş. Gazetecinin namusu vardı onu da ayaklar altına aldılar. %40 zam % 30 a çekilince indirim oluyor, yazıklar olsun.
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  • 5 Oy
    hayret ya olumlu bır tane mesaj yok nerde bu aktroller sanırım odeneklerı kesıldı onlarında suskunlar
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  • 5 Oy
    Her gün beddua ediyorum... bugün de dua edeceğim... Allah sizin cezanızı en kısa zamanda versin inşallah...
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  • 4 Oy
    Allahtan 1.0 motor araç kullanıyoruz.. 1.6 ve üzeri motorlar artık zor satılır..
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  • 4 Oy
    ZAMA GELİRKEN &7-10 ARASI ZAMMA GELİNCE %25 ADALETE BAK. ÖNCE VATANDAŞI KANDIR %40 LA KAPIYI AÇ SONRA İNDİRDİK DİYE ÜSTE ÇIKIN BİZDE YEDİK YA Bİ SİZ AKILLISINIZ
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  • 3 Oy
    seçimler geliyor rahat olun sizi bu halk getirdi bu halk indirir ordan rahat olun .
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  • 3 Oy
    neden bu kadar az zam var biraz daha zam yapın o kadar akp liye yetmez bu zam allah yaptıklarınızı görmektedir rahat olun sizede sıra gelecek
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  • 2 Oy
    şimdi bu oranlar neye göre belirleniyorenflasyon bu kadar yüksek değil deniyor yetkililerce ayrıca daha resmi makamca açıklanmayan büyüme durumumuz bakanımızca dünyada en yüksek büyüme oranını yakaladığımızı ve 1 sıraya yerleştiğimizi önümüzdeki günlerde açıklanacağını açıklayı verdiler.büyümede dünya 1 cisiyiz enflasyon düşük deniyor ama vergi alımlarında zamlar yüksek demezlermi bu ne perhiz u ne lahana turşusu diye.işçiye memura emekliye kısaca emekçiye çalışıpta emekli olmuş emekliye ne oranda zam yaptında alacağına bukadar yüksek zam yapılıyor..az kaldı 2019 seçimleri yaklaşıyor.
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  • 2 Oy
    o sarayın masrafları bir şekilde çıkacak . türkiye bütçesi tarihinin en büyük açığını verdi 60 milyar lira . nasıl kapanacağını düşünüyorsunuz işte böyle kapanacak o açıklar. akp li sayın büyüklerimizden birinin dediği gibi yüce allahım verdikçe veriyor verdikçe vewriyor hüloğğğğğğğ
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  • 2 Oy
    Al asgari ücretliyi at mısır tarlasına vur kırbacı geri geri koşsun... kime kaç cm girdiğinin ne önemi var çok sükür kredi kullanmayan vatandaşımız kalmadı
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  • 1 Oy
    VER MEHTERİ
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  • 1 Oy
    gereğinden fazla alınan ve insanları zor duruma düşürecek kadar yüksek vergiler allah katında haram sayılır. evet devletimize ülkemizin ayakta kalması için vergi ödememiz gerekiyor ama dediğim gibi insaları zora düşürmicek oranlarda alnmalı,ödemezsen yada ödeyemezsen beni ilgilendirmez hesabına evine arabana haciz koyarım diyede tehdit olmaz.
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  • 1 Oy
    AYNI GEMİDE OLDUĞUMUZU FARKETTİNİZ SANIRIM KOYUNCUKLAR..
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  • 1 Oy
    enflasyon - lerde memursen duy buçuk la imzayı... çocuklarımın ve kendi hakkımı helal etmiyorum zam pazarlığı yaparken verdiğiniz ve aldığınız koltuklar inşallah burnunuzdan fitil fitil gelir....
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  • 0 Oy
    bu akp gelmeden önce bukadar zam yoktu be
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  • 1 Oy
    aMANN bunlar ne böyle padişahım çok yaşa demekten başka çare yok
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  • 6 Oy
    Efendiler 1974 yılında Rahmetli babamla bu sokakta inşaata başladığımız zamanda koca sokakta bir tane Anadol marka otomobil vardı. Oda Ziraat bankası Müdürü Halis beye aitti.Şimdi Araba koymaya yer yok. Bu arada benim arabam yok...
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