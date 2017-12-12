Muayene ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam geliyor! İşte yeni ücretler

12 Aralık 2017 09:37
Muayene ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam geliyor! İşte yeni ücretler

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 115,64 lira ile 305,62 lira arasında olacak.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi.
 
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
 
Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi.AA
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları61 yorum
  • 34 Oy
    muayene bahane...ücretler şahane...
    CEVAP VER
  • 36 Oy
    patron çıldırdı.donumuza kadar alacak anlaşılan
    CEVAP VER
  • 40 Oy
    Örnek :198,24 liradan 226,56 liraya çıkarılmış. Peki 1.982,40 lira olan maaş 2.265,60 liraya çıktımı? koyunlara duyurulur
    CEVAP VER
  • 34 Oy
    VER COŞKUYU
    CEVAP VER
  • 35 Oy
    Şu zam işi milleti kınaa getirdi,ne bu yahu yat zam kalk zam millette tık yok.
    CEVAP VER
  • 32 Oy
    Bildikleri tek şey zam, rant ve israf. Binmişler halkın sırtına insafsızca eziyorlar
    CEVAP VER
  • 36 Oy
    AKP'liler gitmeden dertler bitmez.15 yılda ülkemize kan, gözyaşı ve 4 milyon Suriyeli getirdiler.
    CEVAP VER
  • 32 Oy
    şu 2019 seçimlerine öyle bir bilendim ki anlatamam, bir an evvel sandığa gömmek için gün sayıyorum resmen.
    CEVAP VER
  • 31 Oy
    Korna ve sinyal yakmakta kontürlü olsun,sağ aynaya bakmak 1 lira sol aynaya bakmakta 1.25 olsun.Zaten yakında arabaları benzin döküp yakıcaz.Çocuklardan daha fazla masrafı var..
    CEVAP VER
  • 28 Oy
    % 11 BÜYÜME VAR BU ÜLKEDE AMA HORTUMCULARA VAR. VATANDAŞ ÜSTÜNE ALINMASIN.
    CEVAP VER
  • 28 Oy
    akkoyunların milli yiyeceği samana zam yapmayında ne yaparsanız yapın.
    CEVAP VER
  • 28 Oy
    işcilere zam yok %4 tl zam veriyorsunuz diger sizin zam yaptıklarıza %30 adalet yok sanırım. yazık ülkede hergün zamla uyanıyoruz
    CEVAP VER
  • 25 Oy
    ülke büyüyormuş uyuuuuuuuuuu büyüyen bir ülkede işsizlik düşer nasıl büyüme ise işsizlik artıyor
    CEVAP VER
  • 24 Oy
    onu bırakında... dolar 3.8 den 3.98e fırlayınca jet hızıyla lpg ye mazota ve benzine 2 defa zam yapıldı,,şimdi dolar o sevyelere tekrar döndü hala çıt yok..akp seçmenine söylüyorum bumu adalet..
    CEVAP VER
  • 20 Oy
    yiyinnnnnn
    CEVAP VER
  • 22 Oy
    Yine yandaş doyuracaklar... Hey maaşlara da yılbaşından itibaren yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artış yapın oyum size... Zaten maaşlara %3 zamla, 1500 lirada 45 lira veriyorsunuz.. Sizin 20.000 liraya 600 lira zam alıyorsunuz. Haram olsun.
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    @hikmetgungor %14 nedir ki? Maaşlara real enflasyon oranında zam olmalıdır.
    CEVAP VER
  • 20 Oy
    suriyelilre dunyanın parası veriliyor bu paralar elbette bir yerden çıkacak dımı?
    CEVAP VER
  • 19 Oy
    Ülke ileri gittikce zamlarda artıyor.Bu çok anlamsız.Enflasyon resmi rakamlara göre düşüyor ama veriglere % 25 zam geliyor.Çocuk kandırıyorlar.
    CEVAP VER
  • 18 Oy
    ARAÇ SİGORTASINDAKİ O MUHTEŞEM ARTIŞTA olduğu gibi, Bankaların EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONUNDAKİ MUHTEŞEM AZALIŞ gibi, kendilerine yontacak birşey buldular sayın AKPARTİ... eee yakmadığımız elektrik için bizden para alacak kadar dürüstler. FIRAT KENARINDAKİ KAYBOLAN KUZUYU BULUP YİYENLER....
    CEVAP VER
  • 18 Oy
    eee ne oldu %11.1 büyüdük bize zam olarak mı geri döndü bu büyüme bırakın allah aşkına milletle dalga gecmeyi geldiginizden beri vatandaşın yararına bir tane kanun gösterirmisiniz geldiginizde benzin motorin fiyatları neydi şimdi ne oldu ver mehteri muyanede zam geliyormuş
    CEVAP VER
  • 16 Oy
    bu muayne istasyonlarını işleten firma kimin acaba hiç araştırdınız mı araştırıp öyle oy kullanın bence eyyy koyunlar
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    @kalyon77 Doğuş ile Akfen diye biliyorum...
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    @alexander_great ne oldu zoruna mı gitti kalyon türk savaş gemisidir senin rumuzun gibi gevurca değil haahaa
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    Durun bakalım 2018 gelsin bir o zaman bakacagız saraya para yetmniyorr gemicik kaç ytane oldu sorun bir saraya gemicikdi filocuk olduu:)) filocukk
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    Ee şimdi AKP hökü hökü hökümatı İŞÇİ-MEMUR-EMEKLİYE % 20 den aşağı zam yaparsa ZALİMDİR,HAİNDİR.
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    NE GÜZEL İŞTE BUYUMUSUZ ÜLKE OLARAK YÜZDE BİLMEM KAÇ MADALYA TAKACAKLAR BUYUYENLER BELLİ ZATEN OLAN BİZE OLUYOR BIZ HEP GERI HEP GERİ ÇOK ŞÜKÜR
    CEVAP VER
  • 10 Oy
    yazık ülkemin insanlarına yazık ,hicmi utanma yok devlet büyüklerinde ,memura işciye %3 , asgari ücretliye cay kaşığı ıcıyla zam,esnafa ciftciye eziyet edin, ama paza gelecek muslukları sonuna kadar acın yukarda ALLAH var .
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    az olmuş usta be enaz 500 yapsaydınız yuhh ulan yuhh kere yuhh allah affetmicek sizleri...
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    yapmazlarsa ayıp olurdu
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    millet gülmeye başladı TEHLIKE....
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    EKONOMİ DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİSİ RAKİPLERE PARMAK ISIRTTIK HERKES BİZİ KISKANIYOR 88 KUDÜS 89 TELAVİV SAYGILAR ÜMMET
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    az yapmışlar. bu zamanda bu fiyata muayenemi olur. çok az..
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    para tuzağı araç muayene denilen şey çıkın trafiğe bakın kiminin farı projektör gibi adana da bir dolmuşların ekzozlarından resmen baca gibi siyam duman tütüyor o şekil muayene olmaz önce 25 yaş ve üzeri araçları hurdaya alacaksın aldığın araçları yüksek fiyattan alacaksın ki tekrar alacak olanlar iyi bir arabaya binsin birde caddelerde dolaşan başı boş motorsikletleri toplayacaksın resmen yolda giden iki tekerlekli tabut şartlara uygun olana sözüm yok kaskıyla motorun kalitesi ise özel giyim ekipmanı ile onlara sözümüz yok
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    adamlar kredi kartı bile kabul etmiyor tık para ödüyorsun herkes bu ülkenin kaymağını yiyor normal vatandaş hariç
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    özürlü raporu için heyete girdim heyete giren 53 kişiden 43 tanesi suriyeli 10 tanesi türk takdir sizlerin ben birşey söylemiyorum
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    adeletin bumu dunyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eger buysa batsin senin adeletin dünyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    YİYİN YİYİN HARAM LOKMANLAR GÜN GELECEK GÖZÜNÜZE DİZİNİZE DURACAK HARAM ZIKKIM OLSUN CEHENNEM EBEDİ KALACAĞINIZ YER OLSUN
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    para devletin kasasına gitse biraz yüreğime su serpilecek en azından ( belki ) vatandaş için kullanılır diye ... Ama özelLEŞtirip yandaşlara peşkeş çekildi . Zarar etmeyen ve resmen para basan bir yer burası . Ben kendimden geçtim de bizden sonra ki kuşaklar bizden çok ciddi hesap soracaktır . İktidar yaptım oldu diyor muhalefet mi onlar nerde ki ???????
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    EY HÜKÜMET BÜTÇE AÇIĞINI VEKİLLERİN VE BELEDİYE BAŞKANLARININ YEDİKLERİ RÜŞVETLERLE KAPAT GARİBANIN CEBİNDEN DEĞİL.
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Önceki hükümetlerden ne farkınız kaldı. Zampiyon olmak mı hedef.
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Ne iş yapıyorlar da 10 dakikada 100-200-300 lira alıyorlar. 20-50-75 lira yeter bence... Hadi arızaları giderseler neyse alsınlar; ama sırf muayene ve kontrol için o paralar çok fazla...
    CEVAP VER
  • 36 Oy
    Reis bu zammıda aşağıya çeker
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomotiv Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın