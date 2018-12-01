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New York Uluslararası Motorsiklet Show başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı, Jacob K. Javits Convention Center'da başladı. Motosiklet tutkunları ilk gününde fuara büyük ilgi gösterdi.

Birçok markanın yeni modellerini tanıttığı fuarda, özel tasarım motosikletler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuardaki bazı markalar, ziyaretçilerine demo sürüş yapma imkanı sundu.

Motorsiklet severler bu fuarda buluştu

New York Uluslararası Motorsiklet Show başladı.
Birçok markanın son model motorsikletlerini tanıttığı etkinlikte motorsiklet aksesuarları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Motorsikletlerin yanısıra aksesuarlar da katılımcıların ilgisini çekti.
Ziyaretçiler fuar alanında motorsikletleri deneme şansı da buldu.
Bazı stantlarda katılımcılar sanal gerçeklik ile test sürüşü yaptı.
Her yıl ABD'nin farklı eyaletlerinde düzenlenen Uluslararası Motorsiklet Show, 2 Aralık'a kadar sürecek.
Fuarda birçok marka yeni modelleri tanıttı.
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New York Uluslararası Motosiklet Fuarı Jacob K. Javits Convention Center motosiklet

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