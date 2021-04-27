Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış oranı önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. Mayıs ayı sıfır araç fiyatlarını merak eden vatandaşlar bir yandan da nisan ayı fiyatlarını inceliyor.

NİSAN AYININ EN UCUZ SIFIR ARAÇLARI

BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL

HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL

TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL

KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL

Kampanyalı fiyat - 156.500 TL

DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL

Kampanyalı fiyat - 179.000 TL

RENAULT Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 165.000 TL

FIAT Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP - 146.900 TL

Kampanyalı fiyat: 142.900 TL