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Nissan'dan emisyon itirafı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Otomobil şirketi, emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti.

Nissan'dan emisyon itirafı

Nissan, Japonya'daki fabrikalarında egzoz emisyon testlerinde usulsüzlük yapıldığını kabul etti.

Kyodo'nun haberine göre, otomobil şirketi, 5 fabrikada araçların emisyonları veya kilometre performansıyla ilgili verinin yeniden yazıldığının ya da testlerin uygun olmayan koşullarda yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Usulsüzlüğün toplam bin 171 aracı etkilediği, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılacağı ve gelecekte benzer bir durumla karşılaşılmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Nissan'ın geçen sene araçları test etmek için yıllarca sertifikasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkmış, şirket iç pazardaki bir milyonu aşkın aracını geri çekmek zorunda kalmıştı. AA


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Anahtar Kelimeler:
Nissan emisyon Japonya

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