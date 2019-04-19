Nissan küresel üretimi yüzde 15 oranında düşürecek

Japonya'nın Nikkei gazetesi Japon otomobil üreticisi Nissan Motor'un Mart 2020'de sona eren mali yıl için küresel üretimi yaklaşık yüzde 15 oranında düşüreceğini bildirdi.

Nissan önceki CEO'su Carlos Ghosn tarafından teşvik edilen saldırgan genişleme çabalarından uzaklaşıyor.

Nikkei'de yer alan haber göre bu, satış operasyonlarını daraltmayı planladığı ABD dahil denizaşırı pazarlarda zayıf satışlarla karşı karşıya kalan Nissan'ın on yıldan daha uzun bir süre içindeki en fazla üretim kesintisi olacak.

Nikkei'nin Nissan'ın tedarikçileriyle iletişim kurarak planlara dayandırdığı haberine göre, Nissan 2019 mali yılında yaklaşık 4.6 milyon adet üretim yapmayı hedefliyor. Nikkei, söz konusu adımın kârını etkileyebileceğini ve Nissan'ın Fransız otomobil üreticisi Renault ile ortaklığına gölge düşürebileceğini bildirdi.

Nissan, e-postayla gönderdiği açıklamada haberin kendi açıklanmasına dayanmadığını ve şirketin spekülasyon hakkında açıklamada bulunmayacağını söyledi.

KAYNAK:REUTERS

