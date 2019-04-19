FİNANS

Nissan küresel üretimi yüzde 15 oranında düşürecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Nissan'ın küresel üretimini yüzde 15 oranında düşüreceği iddia edildi.

Nissan küresel üretimi yüzde 15 oranında düşürecek

Japonya'nın Nikkei gazetesi Japon otomobil üreticisi Nissan Motor'un Mart 2020'de sona eren mali yıl için küresel üretimi yaklaşık yüzde 15 oranında düşüreceğini bildirdi.

Nissan önceki CEO'su Carlos Ghosn tarafından teşvik edilen saldırgan genişleme çabalarından uzaklaşıyor.

Nikkei'de yer alan haber göre bu, satış operasyonlarını daraltmayı planladığı ABD dahil denizaşırı pazarlarda zayıf satışlarla karşı karşıya kalan Nissan'ın on yıldan daha uzun bir süre içindeki en fazla üretim kesintisi olacak.

Nikkei'nin Nissan'ın tedarikçileriyle iletişim kurarak planlara dayandırdığı haberine göre, Nissan 2019 mali yılında yaklaşık 4.6 milyon adet üretim yapmayı hedefliyor. Nikkei, söz konusu adımın kârını etkileyebileceğini ve Nissan'ın Fransız otomobil üreticisi Renault ile ortaklığına gölge düşürebileceğini bildirdi.

Nissan, e-postayla gönderdiği açıklamada haberin kendi açıklanmasına dayanmadığını ve şirketin spekülasyon hakkında açıklamada bulunmayacağını söyledi.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Nissan Motor üretim

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