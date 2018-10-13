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Nissan Qashqai yenilendi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa’daki amiral gemisi olan Nissan Qashqai SUV için yeni motor ve şanzıman seçenekleri açıkladı. 2006 yılından bu yana iki nesil boyunca üretilen markanın kompakt crossover / SUV modeli Avrupa’daki başarılı kariyerine bir dizi mekanik değişiklik ile devam edecek. İşte detaylar...

Nissan Qashqai yenilendi

Halihazırda Avrupa’da sınıfının en çok satan modeli olan Qashqai, Renault–Nissan-Mitsubishi İttifakı tarafından kabul edilen en son mekanik yenilikleri aldı. Daimler AG ile ortaklaşa geliştirilen yeni bir 1.3 litrelik benzinli güç ünitesi ile Avrupa’da yeni bir döneme girecek olan Qashqai, sıfınının en iyisi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Mercedes–Benz’in A200 modelinde de kullandığı 1.3 litrelik turboşarjlı benzinli güç ünitesi Qashqai’nin motor yelpazesindeki mevcut 1.2 ve 1.6 litrelik turbo benzinli güç ünitelerinin yerini alacak. 

İki farklı güç çıkışı ile gelecek olan bu yeni motorun 140 beygir güce ve 240 Nm tork üretimine sahip olan versiyonu giriş seviyesindeki mevcut 115 beygir gücündeki 1.2 turbo benzinlinin yerini alacak. Bu da giden model üzerinden giriş seviyesine 25 beygir ve 50 Nm tork artış getirecek.

158 beygir ve 260 Nm tork üretimine sahip ikinci 1.3 litrelik motor ise mevcut 161 beygir güce ve 240 Nm tork üretimine sahip 1.6 litrelik turbo benzinlinin yerini alacak. Bu 3 beygirlik bir düşüş anlamına gelebilir. Ancak tork üretiminde ise 20 nM’lik bir artış demektir.

Üstelik yeni Qashqai için tüm yenilikler bunlarla sınırlı değil. Bir de yepyeni bir yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) mevcut. Japon üretici ilk kez böyle bir sistemi bir Nissan’da kullandı. Bu yeni şanzımanla kullanıcılara daha sorunsuz bir kalkış ve daha az hissedilen vites geçişleri sağlıyor. Bu sayede daha konforlu bir sürüş deneyimi hedefleniyor.

Öte yandan 140 beygir gücündeki giriş seviyesi model sadece altı ileri manuel şanzımanla satılacak. DİG-T olarak adlandırılan 160 beygirlik güçlü motor seçeneği ise hem altı ileri vitesli manuel şanzımanla hem de yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile satışa sunulacak. Üstelik kullanıcılar yüksek performanslı bu modeli DCT şanzıman ile eleştirdiklerinde aracın Torku 270 Nm’ye çıkmış olacak. Bir de tüm versiyonların önden çekiş sistemi (FWD) ile geleceğini belirtmiş olalım. 

Nissan Qashqai Avrupa’daki yeni Euro 6d emisyon standartlarına uygun!

Nissan, yüksek verimli yeni turboşarjlı 1.3 litrelik benzinli motorunun daha düşük yakıt tüketimine ve CO2 emisyon değerlerine sahip olacağını açıkladı. Mevcut benzinli güç üniteleri göre km başına 8 ila 13 gr daha az CO2 emisyon değerine sahip olan yeni nesil güç üniteleri ile Nissan Qashqai artık çok daha çevreci.

Son olarak yeni nesil motorlarda birlikte aracın bakım aralıkları 20 bin km’den 30 bin km’ye kadar uzatıldı. Bu sayede kullanıcılar için cep yakan bakım maliyetleri bir hayli düşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nissan qashqai SUV modeli

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