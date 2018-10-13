Nissan Qashqai yenilendi

Halihazırda Avrupa’da sınıfının en çok satan modeli olan Qashqai, Renault–Nissan-Mitsubishi İttifakı tarafından kabul edilen en son mekanik yenilikleri aldı. Daimler AG ile ortaklaşa geliştirilen yeni bir 1.3 litrelik benzinli güç ünitesi ile Avrupa’da yeni bir döneme girecek olan Qashqai, sıfınının en iyisi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Mercedes–Benz’in A200 modelinde de kullandığı 1.3 litrelik turboşarjlı benzinli güç ünitesi Qashqai’nin motor yelpazesindeki mevcut 1.2 ve 1.6 litrelik turbo benzinli güç ünitelerinin yerini alacak.

İki farklı güç çıkışı ile gelecek olan bu yeni motorun 140 beygir güce ve 240 Nm tork üretimine sahip olan versiyonu giriş seviyesindeki mevcut 115 beygir gücündeki 1.2 turbo benzinlinin yerini alacak. Bu da giden model üzerinden giriş seviyesine 25 beygir ve 50 Nm tork artış getirecek.

158 beygir ve 260 Nm tork üretimine sahip ikinci 1.3 litrelik motor ise mevcut 161 beygir güce ve 240 Nm tork üretimine sahip 1.6 litrelik turbo benzinlinin yerini alacak. Bu 3 beygirlik bir düşüş anlamına gelebilir. Ancak tork üretiminde ise 20 nM’lik bir artış demektir.