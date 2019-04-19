FİNANS

Nissan üretim kesintisi haberinin "tamamen yanlış" olduğunu açıkladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Nissan, küresel üretimini yüzde 15 oranında düşüreceği iddiasını yalanladı. Japon gazete hakkında şikayette bulundu.

Nissan üretim kesintisi haberinin "tamamen yanlış" olduğunu açıkladı

Japon otomobil üreticisi Nissan, üretimi düşüreceğine dair haberin "tamamen yanlış" olduğunu ve haberi yapan Japonya'nın Nikkei gazetesi hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.

Nikkei gazetesi Nissan'ın Mart 2020'de sona eren mali yıl için küresel üretimini yaklaşık yüzde 15 oranında düşüreceğini yazmıştı. Haberde bu adımın, şirketin önceki CEO Carlos Ghosn tarafından teşvik edilen saldırgan genişleme çabalarından uzaklaşma anlamına geldiği yorumu yer almıştı.

Nissan internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bu haberde belirtilen ayrıntılar tamamen yanlış ve Nissan, Nikkei'ye güçlü itirazını dile getirdi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Nissan mevcut mali yıl için üretim planını, bir önceki mali yılın finansal sonuçlarını açıklayacağı 14 Mayıs'ta duyuracak" bilgisi yer aldı.

Nissan'ın tedarikçileriyle iletişim kurularak elde edilen planlara dayandırılan haberde; şirketin 2019 mali yılında yaklaşık 4.6 milyon adet üretim yapmayı hedeflediği tespiti yer aldı. Gazete, söz konusu adımın şirketin kârını etkileyebileceğini ve Nissan'ın Fransız otomobil üreticisi Renault ile ortaklığına gölge düşürebileceğini yazdı.

Haberde, bunun Nissan'ın on yıldan daha uzun süre içindeki en büyük üretim kesintisi olacağı belirtilmişti.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Nissan Motor üretim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aaaaaa sadeca bizde kriz var zannediyorduk megerse dunya çapındaymış...
@sezgineren1907 beğenmemişler seni :) bunların ahlakı böyle iş te
bir aracı 150 - 200 BİN olursa... kusura bakmayın kimse alamaz almaz da...
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