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  4. Ocak ayında alabileceğiniz en ucuz dizel otomobiller

Ocak ayında alabileceğiniz en ucuz dizel otomobiller

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Biz de listemizi hazırlarken bayilerden fiyat bilgisi alarak hareket ettik. Zaten hangi otomobilin 2020 modelinin bulunmadığını not olarak sizlerle paylaştık.

Ocak ayında alabileceğiniz en ucuz dizel otomobiller

Artık dizel otomobiller için yolun sonunun geldiğini söylemek sanırım pek de yanlış olmayacaktır. Bilindiği üzere Avrupa'da fosil yakıtlı araçlara karşı savaş açılmış durumda. Nitekim öncelik de dizel araçlara verildi. Bu bağlamda bazı şehirlerde dizel araç satışı yasaklandı. Hal böyle olunca pek çok üretici de dizel araç üretimine son verdi.

Nitekim bu durumun izleri 2020 model sıfır araçlarda da net bir şekilde izlenebiliyor. Genele bakıldığında geçtiğimiz yıl dizel motor seçeneği olan araçların bu sene olmadığını daha doğrusu üretilmediğini görüyoruz.

Fiat Egea

Model: 1.4 M.Jet 95 HP Easy

Fiyat: 126.900 TL

Renault Clio

Model: Joy 1.5 dCi 75 bg

Fiyat: 130.900 TL (2020 model mevcut değil. Muhtemelen tek tek bayileri arayıp stok sorgulaması yapmanız gerekecek. Dolayısıyla karşınıza çıkan fiyatlar farklı olabilir.)

Dacia Sandero

Model: Ambiance 1.5 Blue dCi 75 bg

Fiyat: 133.100 TL

Hyundai i20

Model: 1.4 CRDI Jump

Fiyat: 124.350 TL

(2020 model seçeneğinde dizel seçenek mevcut değil. 2019 model için de bayilerden stok sorgulamanız gerekiyor. Muhtemelen fiyatlar bayiden bayiye farklılık gösterebilir.)

Ford Fiesta

Model: Trend 1.5 TDCi
Fiyat: 130.100 TL

Geçtiğimiz yılın Aralık ayının fiyat listesi için tıklayınız.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil, dizel, satış,

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