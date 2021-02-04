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Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları listesi! 2021'de hangi arabalar daha çok satılıyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.02.2021 08:02 | Son Güncelleme

Hangi otomobil markaları daha çok satılıyor araştırması yapanlar için 2021 Ocak ayın'da en çok satılan otomobiller listesi açıklandı. Ocak ayında binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat 5 bin 44 adetle ilk sırada yer alırken, Volkswagen 4 bin 708 adetle ikinci sırada yer aldı. Peki hangi otomobiller daha çok satılıyor? İşte 2021'in ilk ayında en çok satılan otomobiller listesi!

Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları listesi! 2021'de hangi arabalar daha çok satılıyor?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılının ilk ayında en çok satan otomobiller listesi açıklandı. Otomotiv pazarında hem binek hem de hafif ticari araç kategorisinde en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Toyota gerçekleştirdi. Peki Ocak ayında en fazla satılan otomobiller hangisi oldu? İşte Ocak 2021 en çok satılan otomobiller listesi!

OCAK AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER LİSTESİ AÇIKLANDI!

Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları sıralamasında Fiat 5 bin 44 adetle ilk sırada yer alırken, Volkswagen 4 bin 708 adetle ikinci sırada ve Toyota da 4 bin 300 adetle de üçüncü sırada yer aldı. En fazla satılan otomobil markası Volkswagen oldu. Ford ise en çok tercih edilen hafif ticari araç oldu. ilk sıralara toplam 41 marka girdi ve listede Bentley ve Smart yer almadı.

OCAK AYINDA TOPLAM KAÇ OTOMOBİL SATILDI?

Ocak 2021'de binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında kaç araç satıldığı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklandı. Otomobil satışları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Ocak 2021, 44 bin 892 adet olan 2011 yılının ocak ayından sonra görülen en yüksek ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.

Yalnızca otomobil satışları Ocak 202'de yüzde 60,6'lık artışla 35 bin 358, hafif ticari araç satışları da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adet oldu.

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OTOMOBİLDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN İLK BEŞ FİRMA HANGİSİ?

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 5 bin 44 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 4 bin 708 adetle Volkswagen ve 4 bin 300 adetle de Toyota takip etti.

Ford, 4 bin 206 adetle dördüncü ve Renault da 3 bin 893 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİLDE EN ÇOK SATILAN İLK BEŞ MARKA!

Ocak ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 4 bin 82 adetle Volkswagen oldu.

Bunu, 4 bin 62 adetle Toyota ve 3 bin 624 adetle Renault izledi.

Fiat, 3 bin 395 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 677 adet otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

LÜKS VE SPOR OTOMOBİLLER SATILIYOR MU?

Bu yılın ocak ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Ocak ayında 2 Maserati, birer adet Ferrari ve Lamborghini, 3 Aston Martin, 4 Jaguar ve 41 Porsche marka otomobil satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA EN ÇOK SATANLAR HANGİSİ?

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen ay 2 bin 784 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 1.649 adetle Fiat ve 768 adetle de Dacia izledi. Volkswagen 626 satışla dördüncü ve Peugeot da 519 satışla beşinci oldu.

HANGİ OTOMOBİLLERİN VERGİ ORANI DÜŞÜK, SATIŞI NASIL?

Öte yandan, otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 21 bin 112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9 bin 513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.

Ayrıca gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

2021 OCAK AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?

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(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nerede yatılmış dünyadaki satışları bizim ülkede satılıyormuş gibi göstermeyin döviz düşerken fiyat düşürmeyen ama çıkarken fiyat çıkartan fırsatcılar bilsinlerki fiyatlar normale dönene kadar araba almak paranı çöpe atmak gibidir para bizde araba satan galericiler ve bayiler düşünsün
hani volkswagen yatırımı durdurunca bundan sonra wolkswagen almayacaktık
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