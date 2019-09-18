ODD/Başkan Bilaloğlu:Faiz indirimi ikinci el satışlarını da pozitif etkileyecek

Sıfır araç satışlarını etkileyen üç temel fektörün olduğuna dikkat çeken Bilaloğlu, "Birincisi; araçların fiyatları.Tabii ki bu fiyatlara doğrudan döviz kurlarının seviyesi, vergiler ve fiyat politikalarının etkisi var. Bütün bu maddeleri fiyat olarak ele alıyorum. Yani anahtar teslim fiyatı.İkinci büyük etken; gelir seviyesi, para biriktirme durumu ve oranı, işsiz kalma durumu doğrultusunda tüketicinin geleceğe nasıl baktığını konuları yer alıyor. Bunları aynı zamanda tüketici güven endeksinde de görmekteyiz.Üçüncüsü ise; potansiyel alıcıya ulaşmakta olan araçların finansman imkân durumudur. Bu üç ana faktör genel olarak toplam pazarı yani sıfır araç satışını büyütür ya da ufaltır" dedi.

"FAİZ İNDİRİMİ SEKTÖR İÇİN ÇOK POZİTİF YÖNDE BİR ADIM"

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimi bizim açımızdan baktığınızda çok doğru yönde bir adım niteliğinde" dedi ve şunları söyledi: "Çünkü ODD olarak bir diğer tespitimiz de şudur ki; aylık araç finansman gideri yüzde bir civarına indiğinde toplam pazar büyüme eylemine geçiyor. Şu an büyüme yönünde ilerlemekteyiz. Bu finansman imkânı sadece Merkez Bankası'nın faizi değil, aynı zamanda otomobil markalarının yaptıkları kampanyayla faize destek vermesi ile de uygun duruma gelebilir. Nihayetinde tüketicinin cebinden çıkan paraya bakmak burada baz alınması gereken temel unsur. Bu uygun noktaya gelmek için merkez bankasının yapmış olduğu faiz indirimi sektör için çok pozitif yönde bir adım"

"İKİNCİ EL SATIŞLARINA DA OLUMLU ETKİSİ OLACAK"

Faiz indiriminin ikinci el otomotiv sektörü satışlarına da etkisisinin pozitif olacağına vurgu yapan Bilaloğlu, "Tabii ki araç markasından markasına göre markaların uyguladıkları fiyat ve satış politikaları kapsamında değişiklik arz edebilir. Ama birinci el araç satın alan müşterilerin büyük bir kısmı neredeyse yarısından fazlası; herhangi bir aracı takasa getirip birinci el araç satın almakta. Tabi ki bu takas işlemi başladığında bu durumun da ikin el araç satış pazarına etkisinin olumlu yönde olacağı netçe görülür" diye konuştu.