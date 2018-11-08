FİNANS

On binden fazla araç kaderine terk edildi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Antalya Manavgat'ta kaza, haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle icralık olan araçların çekildiği yediemin otoparkları satış yapılmaması nedeniyle tam anlamıyla araç mezarlığına dönüşüyor. Milli Emlak Müdürlüğünden görevlilerin uzun bir aradan sonra yediemin otoparkında bulunan araçlarla ilgili işlem başlatması ve bilançolarını çıkarmaları yediemin otopark işletmecilerini umutlandırdı.

On binden fazla araç kaderine terk edildi

2013 yılından beri Manavgat Şelalesi yakınlarında Yediemin Otopark işletmeciliği yapan Adem Mazak, bugüne kadar yediemin otoparkındaki araçların satışına rastlamadığını belirterek "Bu durum biz yediemin işletmecilerini zor durumda bırakmaktadır. Görüldüğü gibi otoparklarımız tam anlamıyla araç mezarlığını andırıyor.

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Otoparklarımızda kaza yapmış araçların yanında modelli ve pahalı araçlar da bulunmaktadır" dedi.

İşlettiği yediemin otoparkında 2 bin dolayında motosiklet ve 300 civarında çeşitli marka-modelde araç bulunduğuna dikkat çeken Mazak "Manavgat’ta 4 tane yediemin otoparkı bulunuyor. Ben en yenisiyim. Diğer yediemin otoparklarında en az bendeki kadar araç bulunuyor. Kısacası Manavgat’ta 8 binin üzerinde motosiklet ile 2 bin dolayında araç bulunmakta. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edilmiş durumda. Yediemin otoparklarında çürümeye bırakılan araçların en kısa sürede ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Böylece hem devlet, hem vatandaş hem de biz yediemin otoparkçıları hakkımız olan parayı alacağız" dedi. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
yediemin otopark araç mezalığı

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