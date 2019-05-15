FİNANS

Opel, 210 bin Corsa ve Adam model aracı geri çağırdı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Almanya Opel merkezinden yapılan açıklamada, Avrupa genelinde 2018 ve 2019 yılı imalatlı Opel Adam ve Corsa model 210 bin aracın servislere geri çağrıldığı ifade edildi.

Opel, 210 bin Corsa ve Adam model aracı geri çağırdı

Açıklamada, Opel Adam ve Corsa’nın 1,2 ile 1,4 litrelik motor hacmine sahip benzinli araçlarında, yüksek hızla seyirlerde ‘lambda sensörü’nin hata verme ihtimalinin bulunduğu; söz konusu hatanın, kanuni nitrik oksit değer sınırlarının aşılmasına sebep olabileceği belirtildi.

Açıklamada, arızanın herhangi bir Opel servisinde, program güncellemesiyle ücretsiz giderilmesi gerektiği kaydedilirken, bu arızadan etkilenen Almanya’daki araç sayısın da 54 olduğu bildirildi.

KAYNAK:DHA

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Opel Adam Corsa

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