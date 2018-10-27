Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!

1 Eylül tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe konan Küresel Uyumlu Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) ile birlikte Avrupa genelindeki otomobil satışlarında büyük düşüş yaşandı. Hemen hemen tüm otomotiv devleri bu geçişten etkilendi ve zarar gördü. Tabii bazıları daha şanslıydı. Alman otomobil üreticisi Opel, B segmenti süpermini hatchback modeli Opel Corsa ile Eylül ayında Avrupa satış sıralamasının zirvesine tırmanmayı başardı. Üstelik WLTP standartlarının getirdiği tüm zorluklara rağmen.

Kayıtlara göre geçtiğimiz ay genelinde 24,752 adet satan Corsa, zaten markanın satış hacmi en yüksek modellerinden biri. Yılın ilk sekiz ayında 142,531 adet satan bu süpermini hatchback, Jato Dynamics verilerine göre halihazırda 27 Avrupa Birliği ülkesinde en çok satan otomobil konumunda. 2017 yılında 231,437 adet satan Opel Corsa‘nın bu yıl tekrar bu rakama ulaşabilmesi için yılın son çeyreğinde her ay ortalama 22.000 adet satması gerekiyor. Bu hedef Alman şehir otomobili için başlangıçta biraz zor görünüyor olabilir. Ancak 2018 yılı Avrupadaki otomobil satışları için sürpriz bir yıl oldu. Tıpkı Corsa’nın oldukça zor şartlara rağmen Eylül ayında zirveye yerleşmesi gibi. Bunu yılın son günlerinde hep birlikte göreceğiz.

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