Opel durumu toparlamaya kararlı!

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde İngiliz kardeşi Vauxhall ile birlikte 2.6 milyar dolar karşılığında General Motors tarafından PSA Group’a satılan Opel, son dönemde Avrupa’da yükselişe geçti.
Alman üretici 2017’nin ilk çeyreğinde PSA Group’a satılmadan önce General Motors (GM) bünyesindeki son bir yılında bir milyar dolar zarar etmişti. Ancak akıllıca uygulanan bir maliyet tasarruf planı ile kısa sürede işletme kârını % 5’lere çıkaran şirket yılın ilk altı ayında yaklaşık yarım milyar dolar kâr etmeyi başardı.
Avrupa’daki satışlarını yükseltmeye kararlı olan otomotiv devi bazı modelleri arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Şirket bu kapsamda düşük satış profilleri nedeniyle Adam ve Karl gibi iki farklı minicar’ın yanı sıra Cascada Cabrio modelinin de fişini çekmeye karar verdi.
Opel, satılmayan modelleri rafa kaldırarak ürün portföyündeki karmaşıklığı azaltmak ve Opel Corsa gibi yüksek satış hacmine sahip modellere daha çok odaklanmak istiyor. Corsa halihazırda markanın Avrupa’da en çok satan modeli. Yılın ilk sekiz ayında 142,531 adet satan Corsa, tek başına yukarıda saydığımız üç modelin toplam satışlarının iki buçuk katını karşılıyor.
Öte yandan Avrupa’da yükselişe geçen crossover / SUV trendinin farkında olan şirket, yeni Mokka X’i satışa sunacak. Orta boyutlu bir SUV olan Mokka X’in, markanın Crossover / SUV serisindeki mevcut Crossland ve Grandland’ın arasında daha iyi konumlandırılması planlanıyor. 2021 yılına kadar bu segmentteki satışların toplam satış hacminin % 40’ını karşılamasını hedefleyen şirket, model yelpazesini bu yönde genişletiyor.
Son olarak Alman otomotiv devinin 2020 yılına kadar üç önemli lansmanının olduğunu belirtelim. Bunların ilki yeni nesil Corsa olacak. İkincisi bilindiği üzere mevcut Mokka X’in yeni ardılı olacak. Sonuncusunun ise markanın hafif ticari van’ı Vivaro olması bekleniyor.
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