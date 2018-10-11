Opel durumu toparlamaya kararlı!

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde İngiliz kardeşi Vauxhall ile birlikte 2.6 milyar dolar karşılığında General Motors tarafından PSA Group’a satılan Opel, son dönemde Avrupa’da yükselişe geçti.

Alman üretici 2017’nin ilk çeyreğinde PSA Group’a satılmadan önce General Motors (GM) bünyesindeki son bir yılında bir milyar dolar zarar etmişti. Ancak akıllıca uygulanan bir maliyet tasarruf planı ile kısa sürede işletme kârını % 5’lere çıkaran şirket yılın ilk altı ayında yaklaşık yarım milyar dolar kâr etmeyi başardı.

Avrupa’daki satışlarını yükseltmeye kararlı olan otomotiv devi bazı modelleri arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Şirket bu kapsamda düşük satış profilleri nedeniyle Adam ve Karl gibi iki farklı minicar’ın yanı sıra Cascada Cabrio modelinin de fişini çekmeye karar verdi.

Opel, satılmayan modelleri rafa kaldırarak ürün portföyündeki karmaşıklığı azaltmak ve Opel Corsa gibi yüksek satış hacmine sahip modellere daha çok odaklanmak istiyor. Corsa halihazırda markanın Avrupa’da en çok satan modeli. Yılın ilk sekiz ayında 142,531 adet satan Corsa, tek başına yukarıda saydığımız üç modelin toplam satışlarının iki buçuk katını karşılıyor.