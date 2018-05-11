2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

Kampanyalar içinde faizsiz kredi veren, ÖTV desteği veren de var. İşte bu ayın öne çıkan otomobil kampanyaları ;

Peugeot 208, 6.000 TL ‘ye varan peşin alım fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

4.000 TL 'ye varan peşin alım fırsatı veya 24.000 TL için 12 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Peşin alım fırsatı veya 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

6.000 TL ‘ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Peşin alım fırsatı veya 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

10 / 10 Volvo fiyat listesi 2018

Volvo otomobiller için tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi belli oldu. 150 bin TL'den başlayan Volvo otomobilleri, vergilerde (ÖTV, KDV, MTV) ve tescil masraflarında oluşabilecek değişiklikler, anahtar teslim fiyatına yansıtılacağı açıklandı.