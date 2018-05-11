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2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Otomobil alacaklar için 2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu.

Kampanyalar içinde faizsiz kredi veren, ÖTV desteği veren de var. İşte bu ayın öne çıkan otomobil kampanyaları ;

Otomobil firmaları kampanya yarışında

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Peugeot

Peugeot
Peugeot 208, 6.000 TL ‘ye varan peşin alım fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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SUV Peugeot 2008

SUV Peugeot 2008
4.000 TL 'ye varan peşin alım fırsatı veya 24.000 TL için 12 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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Yeni 301, ayda 845 TL ‘den başlayan taksitlerle sunuluyor.
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Peugeot 3008

Peugeot 3008
Peşin alım fırsatı veya 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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Peugeot 308

Peugeot 308
6.000 TL ‘ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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Peugeot 5008

Peugeot 5008
Peşin alım fırsatı veya 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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Partner Tepee

Partner Tepee
75.500 TL'den başlayan fiyatlar ve ayda 763 TL ‘den başlayan taksitlerle sunuluyor.
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Citroen kampanyası

Citroen kampanyası
Citroen Mayıs ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL, 48 ay vade, %1,29 faiz oranı balon ödemeli kredi seçeneği.
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Opel Bahar Kampanyası

Opel Bahar Kampanyası
Mayıs ayı boyunca tüm Opel modellerinde geçerli 30.000 TL kredi, 15 ay vade, % 0,49 faiz seçeneği bulunuyor.
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Volvo fiyat listesi 2018

Volvo fiyat listesi 2018
Volvo otomobiller için tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi belli oldu. 150 bin TL'den başlayan Volvo otomobilleri, vergilerde (ÖTV, KDV, MTV) ve tescil masraflarında oluşabilecek değişiklikler, anahtar teslim fiyatına yansıtılacağı açıklandı.
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