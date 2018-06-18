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Audi’nin CEO'su gözaltına alındı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Münih Savcılığı, soruşturmayı yöneten yetkililerin delillerin karartılması riski görmeleri nedeniyle Audi CEO'su Rupert Stadler'in bugün tutuklandığını açıkladı.

Audi’nin CEO'su gözaltına alındı

Alman otomotiv şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, dizel araçların karbon emisyonlarının, hileli yazılımla olması gerekenden daha az gösterildiği yolundaki suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Audi'nin sahibi olan Volkswagen şirketi, Stadler'in gözaltında olduğunu doğruladı.

Münih Savcılığı yetkilileri, Stadler'in skandalla ilgili kanıtları ortadan kaldırmaya çalışabileceği şüphesiyle harekete geçtiklerini söyledi.

Stadler'in Çarşamba gününe kadar ifadesinin alınacağı beirtiliyor.

Volkswagen'in geçtiğimiz hafta 1 milyar Euro ile cezalandırıldığı skandala Audi de karışmıştı.

Şirket geçen ay 60 bin adet A6 ve A7 modeli dizel aracın daha emisyon yazılımı sorunu olduğunu kabul etmişti.

Audi, skandal nedeniyle geçen yıl 850 bin aracı geri çağırmış, bunlardan çok azının modifikasyona ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hileli yazılım

Kamuoyunda "Dizelgate" olarak bilinen skandal Eylül 2015'te patlak vermişti.

Volkswagen, ABD'de satılan 600 bin araca, emisyon testlerini geçmelerini sağlayacak cihazlar taktığını kabul etmişti.

Şirket dünya genelinde 11 milyon aracında egsoz gazı testlerinde hile yapan yazılım bulunduğunu duyurmuştu.

Araçların, çevreyi gösterilenden 40 kat daha fazla kirlettiği belirtiliyor.

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audi rupert stadler Emisyon skandalı

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