Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Ekim otomobil kampanyaları)

Kamu bankalarının kredi kampanyasının yanında bazı otomotiv şirketleri belli miktarlarda krediler için yüzde sıfır faiz avantajı sağlayarak kampanyalara hız verdi . Opel, Renault ve Dacia Ekim ayı kampanyalarını duyurdu.

Opel’in tüm modellerinde geçerli sıfır faizli kredi kampanyası 100 bin TL’ye varıyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, Ekim ayında devreye aldığı iddialı kampanya ile Grandland X’ten Insignia’ya, Astra HB’den Combo’ya geniş ürün yelpazesinde 100 bin TL’lik yüzde 0 faizli krediyi 15 ay taksitle sunuyor. Finansman kampanyasına ek olarak Opel severler, bahsi geçen modellerde takas desteğinden ve showroom’lara özel indirimlerden de faydalanabilecekler.

Ayrıca Opel, Combo modeli için Ekim ayında da “İstediğin Anda İstediğin Yerde” uygulamasını sürdürüyor. Yeni Combo’yu yerinden ayrılmadan incelemek ve test sürüşü yapmak isteyenler, opel.com.tr resmi websitesi üzerinden talep bırakabiliyor ve Opel yetkili danışmanları tarafından ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.

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