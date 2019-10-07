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Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Ekim otomobil kampanyaları)

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının kredi kampanyasını başlatmasıyla birlikte pazarda beklenen hareketlilik başladı. Yıl sonuna doğru satışlarını arttırmak isteyen markalar ise, Ekim ayının başlamasıyla birlikte kampanyaları duyurmaya başladı. İşte model model Ekim ayı otomobil kampanyaları...

Kamu bankalarının kredi kampanyasının yanında bazı otomotiv şirketleri belli miktarlarda krediler için yüzde sıfır faiz avantajı sağlayarak kampanyalara hız verdi . Opel, Renault ve Dacia Ekim ayı kampanyalarını duyurdu.

Opel’in tüm modellerinde geçerli sıfır faizli kredi kampanyası 100 bin TL’ye varıyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, Ekim ayında devreye aldığı iddialı kampanya ile Grandland X’ten Insignia’ya, Astra HB’den Combo’ya geniş ürün yelpazesinde 100 bin TL’lik yüzde 0 faizli krediyi 15 ay taksitle sunuyor. Finansman kampanyasına ek olarak Opel severler, bahsi geçen modellerde takas desteğinden ve showroom’lara özel indirimlerden de faydalanabilecekler.

Ayrıca Opel, Combo modeli için Ekim ayında da “İstediğin Anda İstediğin Yerde” uygulamasını sürdürüyor. Yeni Combo’yu yerinden ayrılmadan incelemek ve test sürüşü yapmak isteyenler, opel.com.tr resmi websitesi üzerinden talep bırakabiliyor ve Opel yetkili danışmanları tarafından ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.

RENAULT'DA EKİM AYINDA CAZİP FIRSATLAR

Renault, Ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya* dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

DACİA'DA EKİM AYINDA SIFIR FAZ FIRSATI

Ekim ayında Dacia’nın ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

PEUGEOT'TAN TÜM MODELLERDE FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Peugeot Türkiye, kamu bankalarının anlaşmalı kredi uygulama koşullarını sağlamanın yanı sıra tüm modellerinde yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Peugeot Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, tüm binek modellerinde ve zor işlerin kolay yolunu sunan hafif ticari modellerinde sunduğu rekabetçi finans kampanyaları ve ek fırsatlar için tüm müşterilerini Peugeot Yetkili Satıcılarına bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Dacia Renault Opel ekim kampanya

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
1050 liralik bisiklet bile 1650 lira olmuş,altın fiyatları da faizlerin dusmesiyle birlikte yükseliyor
bayiler şimdiden fiyatlara en az 10.000 tl zam yaptı bile 80.000 tl ye satılan egea olmuş 95.000 tl
bedava verseniz almam. duble yollara otobanlara koprulere benzine mazotta dunya kadar zam yapildi...
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