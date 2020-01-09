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  4. Otomobil mezarlığına döndü! Araçların hepsi çürümeye terk edildi

Otomobil mezarlığına döndü! Araçların hepsi çürümeye terk edildi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Elazığ'da, vergi ve kredi gibi borçlar nedeniyle icralık olup yediemin otoparklarına bırakılan yüzlerce araç, çürümeye terk edildi. Mağdur olduklarını anlatan yediemin işletmecileri, sektörle ilgili yasal düzenleme istedi.

Hicret Mahallesi'ndeki 8 bin metrekare ve 750 araç kapasitesine sahip yediemin otoparkında uzun yıllardır alınmayan araçlar nedeniyle işletmeci zor günler geçiriyor. Yaklaşık 10 yıl önce otoparka çekilen, lüks araçların da aralarında bulunduğu otopark, otomobil mezarlığına döndü.

Aralarında lüks araçlar da var

2010 yılından bu yana yediemin otoparkı işlettiğini ifade eden Ömer Ertan (38), yediemin işletmelerine yönelik yasal düzenlemenin yapılmasını talep etti.
Ertan, şu an otoparkında 500 dolayında aracın olduğunu, 10 yıl önce getirilen araçların hala burada bulunduğunu ifade ederek, "İcra dairelerinde 6 ay geçtikten sonra bekleyen araç sayısı oldukça fazla. Bu nedenle bizler çok sıkıntı yaşıyoruz.
Burada bir aracın kalması hem devlete, hem de bize sorunlar oluşturuyor. Bir araç buradan çıkarıldığı zaman Motorlu Taşıt Vergisi yatırılır, muayenesi yaptırılır, sanayide tamirleri yapılır, yani bir çark döner.
Ama ne yazık ki 2010 yılından beri birçok araç halen bekliyor. Ne devlet bir çözüm buluyor, ne de sahipleri ilgileniyor. Bundan dolayı devletimizden bir yardım bekliyoruz" dedi.
Yediemin otoparkında bulunan araçların birçoğunun icralık araç olduğunu aktaran Ertan, "Motorların çoğu tescilsiz ve plakasızdır. Kaza yapan, gümrük kaçağı olan, uyuşturucu nedeniyle yakalanan ve sigortasız araçlar var. Özellikle son dönemlerde lüks araçlar artmaya başladı" diye konuştu. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
yendemin otoparkı, Araç, icra,

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