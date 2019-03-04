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Otomobil pazarı 47.1 daraldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat'ta yüzde 47.1 daralarak 24,875 adet oldu.

Otomobil pazarı 47.1 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk iki ayındaki daralma ise yüzde 52.2 oldu ve satışlar 39,248'e geriledi.

Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında, Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 46.5 düşüşle 19,205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 49 düşüşle 5,670 adet oldu.

Otomotiv pazarı, sert yükselen faizler, TL'deki keskin değer kaybıyla gelen fiyat artışları ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle geçen yıl Nisan ayından itibaren giderek artan hızlarda daralırken, daralma geçen yıl Ekim ayında zirve yaparak yüzde 76.5'i buldu.

Satışlardaki daralma, hükümetin Mart sonuna kadar devam edecek vergi indirimlerinin başladığı Kasım ayından bu yana sınırlı da olsa hız kesti. Satışlar Kasım ve Aralık'ta sırasıyla yüzde 42 ve 43, Ocak ayında ise yüzde 59 daraldı.

ODD geçen yılın tamamında yüzde 35 küçülerek yaklaşık 642,000'e gerileyen ağır ticari araç dahil otomotiv pazarının bu yıl 450,000 adede ineceğini tahmin ediyor.


KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı otomotiv pazarı

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