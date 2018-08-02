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Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.08.2018 12:42 | Son Güncelleme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında Haziran ayında hız kazanan daralma Temmuz ayında da devam etti. Pazar Temmuz'da geçen yıla yüzde 35.9 daralarak 52,734 adet oldu.

Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti

Yılın ilk çeyreğinde geçen yıla paralel bir seyir izleyen yurtiçi pazar Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında finansman koşullarının sıkılaşması ve kura paralel artan fiyatlar nedeniyle giderek artan hızda daraldı. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20.5 daralan iç pazarın büyüklüğü 10 yıllık ortalamaların da altına geriledi.

Pazardaki daralma bir önceki ay yüzde 39 ile bu yılki en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, otomobil pazarı Temmuz’da yüzde 32.6 daralarak 42,024 adete; hafif ticari araç pazarı yüzde 46.2 daralarak 10,710’a indi.

Başlıca otomobil üretici ve distribütörlerin yeni güncellenen yıl sonu tahminleri geçen yılki 956,000 adetlik pazara kıyasla yüzde 12 ile 15 arasında daralmaya işaret ediyor.

Reuters

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Anahtar Kelimeler:
otomobil pazarı temmuz

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