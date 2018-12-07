FİNANS

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.12.2018 09:41 | Son Güncelleme

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, araç sürücülerinin yaptırması gereken ‘kışlık bakımların’ yapılmadığı takdirde, motorda ciddi sıkıntıların meydana gelebileceği belirtildi. Yapılmayan kışlık bakım, 10 bin liralık zarara yol açabilir.

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Türkiye’de 23 milyona yaklaşan kayıtlı araç sayısı, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da kullanılıyor. Sürücüler, günlük aktif olarak kullandıklarını araçlarının bakımını aksatmamaya özen gösterirken, bazıları ise araç bozulmadan servislerin ve tamircilerin yolunu tutmuyor. Özellikle kış aylarında araçlarda uygulanması gereken bazı püf noktalar, hem araçların ömrünü uzatıyor, hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.
Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, araçların motor sıvısına konulması gereken antifriz de bir o kadar hayati önem taşıyor. Termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 10 bin TL’ye kadar masrafa yol açabiliyor. Aracın marka ve modeline göre fiyatları değişen kışlık bakımlar ise, hem motorun ömrünü hem de ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçiyor.

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KIŞIN ANTİFRİZİN ÖNEMİ

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, özellikle antifrizin öneminden bahsetti. Kışlık bakımların motor performansını da arttırdığını ileri süren Akyürek, “Antifriz kış aylarında çok önemli, aracın suyunun donmasını engeller. Soğuk havalarda aracın daha rahat ve kolay çalışmasını sağlar. Yağın kilometresi dolduğu zaman yağ incelir ve motor yağı yanar. Ancak değiştiği takdirde motorun çalışması daha rahat olur. Bunların yanı sıra aracın filtreleri de değiştiği zaman aracın performansı da artar” dedi.

KIŞLIK BAKIM YAPILMADIĞI TAKDİRDE MOTORDO ZARAR MEYDANA GELEBİLİR

Kış aylarında araçlara yapılması gereken işlemler hakkında sürücülere uyarılarda da bulunan Akyürek, "Araçlara antifriz koyulmadığı takdirde zaman içerisinde motor içinde paslanmalar meydana gelir. Sudan kaynaklı paslanma olduğu zaman, araca antifriz eklenince kanallarda patlama ve sızıntı meydana gelebiliyor. Kış aylarında antifriz olmadığı için motor suyu donarsa, aracın radyatörüne ve borularına zarar verir. Sürücüler, kışlık bakımdan kaçarken daha büyük külfetle karşılaşabilir. Aracın motorunun blok patlamasına kadar gidebilir” şeklinde konuştu.


ZARAR GÖRE ARACIN MASRAFI 10 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR

Ortalama bir aracın kışlık bakımının 350-400 TL arasında yapıldığını ifade eden Akyürek, "Kışlık bakımların yapılmadığı takdirde araçların masrafı 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu yüzden araçlarda kışlık bakımların yapılması şart" ifadelerine yer verdi.KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
kış bakımı masraf

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