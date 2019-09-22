Otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama: Pozitif etki yaratacak!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi indirmesinin çok doğru yönde bir adım olduğunu belirterek, "Bu, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının yüzde 1 seviyelerine gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi

olacağı aşikar." dedi.

Bilaloğlu, TCMB'nin politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesinin otomotiv sektörüne etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Genel olarak otomotiv satışlarını etkileyen 3 ana unsur bulunduğunu ifade eden Bilaloğlu, "Bunların birisi, araçların fiyatları... Bunun içinde döviz kurları ve vergiler de yer alıyor. İkincisi, tüketicinin güveni ve üçüncüsü de araçların finansman imkanları... Bu da aslında bankanın kredi verme iştahı ve faiz oranlarıyla direkt olarak ilintili." diye konuştu.

Yaptıkları hesaplara göre, genelde araç finansmanı yüzde 1 seviyesine geldiğinde pazarın büyüdüğünü aktaran Bilaloğlu, Türk tüketicisinin finansman imkanı bulduğunda ve aracını yüzde 1'le finansman edebildiğinde pazarın da olumlu geliştiğini ifade etti. Bilaloğlu, TCMB'nin faiz kararını olumlu bulduklarını belirterek, "Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım, bizim açımızdan çok doğru yönde bir adım. Çünkü bu yüzde 1'in illa ki Merkez Bankası faiziyle buluşması gerekmiyor. Kampanyalarla birlikte oraya gelmesi yeterli. Çünkü birçok marka, faiz destek kampanyası yapıyor. Faizlerin inmesi, kampanyalarla birlikte tüketici finansmanlarının o seviyelere gelme ihtimalini artırdı. Bunun da tabii ki birinci el satışlara çok pozitif etkisi olacağı aşikar." diye konuştu.