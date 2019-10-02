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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Eylül 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 azalarak 281 bin 309 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 9 ayında 463 bin 456 satış yapılmıştı.

Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 36,92 azalarak 228 bin 628, hafif ticari araç satışları da yüzde 47,84 gerileyerek 52 bin 681 olarak gerçekleşti.

Eylül ayına bakıldığında ise toplam pazarda 41 bin 992 araç satıldı. Araç satışları, geçen yılın eylül ayında 23 bin 28 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 82,35 büyüdüğünü ortaya koydu.

Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 100,67 artarak 35 bin 308, hafif ticari araç satışları da yüzde 23,03 yükselişle 6 bin 684 seviyesinde kayıtlara geçti.

128 ELEKTRİKLİ VE 7 BİN 625 HİBRİT OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eylül sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 38,3, 1600-2000cc aralığında yüzde 44,4 ve 2000cc üstünde yüzde 33,2 azaldı. Söz konusu dönemde 128 elektrikli ve 7 bin 625 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38,15 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55,81'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,80'ye ulaştı.

EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ

Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa, yüzde 61,9 pay ve 141 bin 629 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,2 pay ve 117 bin 104 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,45 pay ve 37 bin 638 adetle van ulaşırken, vanı, yüzde 12,41 pay ve 6 bin 540 adetle kamyonet, yüzde 8,47 pay ve 4 bin 461 adetle minibüs, yüzde 7,67 pay ve 4 bin 42 adetle de pick-up takip etti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
otomobil satış Otomotiv Distribütörleri Derneği

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