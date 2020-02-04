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Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlasını beyaz renkliler oluşturdu.

Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor

Türkiye'de 2015-2019 döneminde otomobil alınırken en çok tercih edilen renk "beyaz" oldu. 5 yıllık dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlası "beyaz" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 milyon 994 bin 472 iken bu sayı geçen yıl yaklaşık yüzde 16 artışla 23 milyon 156 bin 975'e ulaştı.

Söz konusu dönemde trafiğe yıllık kaydı yapılan otomobillerin sayısında azalma gözlendi. 2015'te 746 bin 395 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirilirken bu sayı geçen yıl yüzde 48,2 azalarak 286 bin 748'e düştü.

Bu dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerde "beyaz" renkliler sürekli ilk sırada yer aldı. 2015'te trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 63,5'ini (471 bin 759), 2016'da yüzde 61'ini (455 bin 31) 2017'de yüzde 58,7'sini (435 bin 777), 2018'de yüzde 55,6'sını (292 bin 759) ve 2019'da yüzde 53,8'ini (208 bin 47) beyaz otomobiller oluşturdu. Böylece 2015-2019 döneminde trafiğe kaydı yapılan 3 milyon 147 bin 354 otomobilin, yarıdan fazlasına karşılık gelen 1 milyon 863 bin 373'ünün "beyaz" olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde araba alanların beyazdan sonra en çok tercih ettiği renkler ise sırasıyla gri, siyah ve kırmızı oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydedilen otomobillerden 208 bin 47'si beyaz oldu. Bu rengi 93 bin 251 ile gri, 26 bin 5 ile siyah, 22 bin 455 ile kırmızı, 19 bin 838 ile mavi otomobiller takip etti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
beyaz, otomobil, renk,

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