FİNANS

Otomobilde dizel tercihi hız kesmiyor

03 Şubat 2018 15:20

Dizel araçların Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobiller arasındaki payı, 2016'da yüzde 33,6 iken geçen yıl yüzde 35,4'e çıktı.

Otomobilde dizel tercihi hız kesmiyor

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı 2016'da yüzde 33,6 olan dizel otomobilde geçen yıl bu oran 4 milyon 256 bin 305 dizel araç ile birlikte yüzde 35,4'e yükseldi. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Çin ve Hindistan dizelden çekilmeye hatta kullanımını yasaklamaya başlarken, Türkiye'deki artış dikkat çekti.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı yıl sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945'e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.

 

Otomobiller arasında benzinli araçların oranı 2017 itibarıyla yüzde 25,9 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oran 2016'da yüzde 26,8 düzeyindeydi. Benzinli otomobillerin sayısı 2016'da 3 milyon 31 bin 744 iken geçen yıl sonu itibarıyla 3 milyon 120 bin 407 oldu.

 

LPG'li otomobillerin sayısı söz konusu dönemde 4 milyon 439 bin 631'den 4 milyon 616 bin 842'ye çıktı ancak bu araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 39,2'den yüzde 38,4'e geriledi.

 

Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki gerilemeye karşın, dizel araçların sayısı ve oranı ise arttı.

 

Dizel araçların 2016 sonunda yüzde 33,6 olan payı, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 35,4'e yükseldi. 2016 yılında trafikte 3 milyon 803 bin 772 dizel araç varken geçen sene sonunda bu rakam 4 milyon 256 bin 305'e ulaştı.

 

Benzinli otomobilleri sayı bakımından 2014'te geride bırakan dizel otomobiller ile LPG'li otomobiller arasındaki fark da kapanmaya başladı.

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 525 Oy
    Diğer ülkelerde benzini 1-1.5 dan maledip halka %200 karla yada vergiyle vermeikleri için olabilirmi?
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  • 406 Oy
    millet ne yapsın az yakıyor diye biniyor hollanda da 1 litre benzin 1 euro kazalınan asgari ücret 1350 euro yani 1350 litre benzin demek bizde asgari ücret 1450 tl net benzin 5,89 tl yani 246 litre benzin gerisini siz düşünün
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  • 320 Oy
    benzini ucuz sat, bak nasıl diesel %5 'e düşüyor. Ama nerdeeeee?
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  • 237 Oy
    benzin 6 lira oldu 1 liraya al 6 ya sat dizel motorlu arabaya binmese ne yapacak insanlar
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  • 188 Oy
    millet gider mersine biz gideriz tersine
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  • 68 Oy
    Artar tabii dünyanın en pahalı benzinini kullanan vatandas buna tepki gostermiyor ama kendince care arayip dizel araba aliyor.
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  • 36 Oy
    LPG bagajı öldürüyor LPG fiyatları ucuz değil insanlar ne alacaklarını şaşırıyor
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  • 36 Oy
    Çevre duyarlılığımız yok, her sene bireysel otomobil kullanıcı sayısı artıyor, toplu taşıma çok az, trafik aşırı yoğun ve hepimiz zehirleniyoruz, ama devletimiz dahil kimsenin umrunda değil..
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