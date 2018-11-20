Otomobilde hangi marka ne kadar satıldı?

Ağustos ayından bu yana otomobil sektöründe kritik bir daralma söz konusu. Sıfır otomobil fiyatlarının artan döviz kuruyla paralel olarak yükselmesi, insanların alım gücünü olumsuz anlamda etkiledi. Dolayısıyla bu durum otomobil satışlarının düşmesine neden oldu.

Ekim’ ayında en çok satılan markalar

1 / 16 Kasım ayının başında gelen ÖTV indirimiyle otomobil sektörü rahat bir nefes aldı. Zira geçtiğimiz Ekim ayında sektördeki daralma maksimum seviyeye ulaşmıştı. Peki geçtiğimiz ay en çok otomobil satan marka hangisi oldu?

2 / 16 Bu yazımızda en çok satan otomobil markalarını sizlerle paylaşacağız. Hemen baştan belirtelim. Bahse konu rakamlar ODD’den alınmış olup, resmi rakamlardır.

3 / 16 Oluşturduğumuz listede bulunan adet sayıları sadece otomobil sınıfındaki araçları içermektedir. Yani bu listede belirtilen sayılar içerisinde hafif ticari ya da ticari araçlar dahil edilmemiştir.

4 / 16 En çok satan otomobil markaları listemize geçmeden önce, listede önemli sürprizlerin olduğunu da sizlerle paylaşalım. Elbette Ekim ayı satışları hayli düşük. Bu son derece normal bir durum. Muhtemelen Kasım ayı raporunda bu rakamlar ikiye hatta üçe bile katlanmış olabilir. Bunu önümüzdeki ay göreceğiz.

5 / 16 Az önce de belirttiğimiz üzere liste sadece otomobilleri kapsadığı için, toplam satış bazında zirveye oynayan bazı isimlerin ilk 5 dışında kalmış olması sizleri şaşırtması.

6 / 16 İşte Türkiye’ye Ekim ayında en çok satan otomobil markaları!

7 / 16 10) Skoda – 772 adet

8 / 16 9) Ford – 779 adet

9 / 16 8) Dacia – 1042 adet

10 / 16 7) Hyundai – 1266 adet

11 / 16 6) Renault – 1321 adet

12 / 16 5) Toyota – 1326 adet

13 / 16 4) Volkswagen – 1406 adet

14 / 16 3) Fiat – 1438 adet

15 / 16 2) Nissan – 1594 adet