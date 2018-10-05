FİNANS

Otomobilde Ocak - Eylül ayında satış rakamları

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Otomobil İthalatçıları Derneği (OOD)'nin Ocak - Eylül 2018'e dair binek otomobil satış rakamlarını yayınladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı Ocak Eylül dönemi verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 adet olarak gerçekleşti.

İşte 2018'in en çok satanı

1 / 39

Lamborghini - 2

Lamborghini - 2
2 / 39

Bentley - 6

Bentley - 6
3 / 39

Aston Martin - 10

Aston Martin - 10
4 / 39

Ferrari - 16

Ferrari - 16
5 / 39

Infiniti - 16

Infiniti - 16
6 / 39

Smart - 22

Smart - 22
7 / 39

Maserati - 34

Maserati - 34
8 / 39

Lexus - 39

Lexus - 39
9 / 39

Jaguar - 125

Jaguar - 125
10 / 39

Alfa Romeo - 141

Alfa Romeo - 141
11 / 39

Ssangyong - 152

Ssangyong - 152
12 / 39

DS - 202

DS - 202
13 / 39

Mitsubishi-253

Mitsubishi-253
14 / 39

Porsche - 470

Porsche - 470
15 / 39

Mini - 804

Mini - 804
16 / 39

Mazda - 811

Mazda - 811
17 / 39

Land Rover - 859

Land Rover - 859
18 / 39

Subaru - 1042

Subaru - 1042
19 / 39

jeep - 1491

jeep - 1491
20 / 39

Suzuki - 1841

Suzuki - 1841
21 / 39

Volvo - 4175

Volvo - 4175
22 / 39

Kia - 5767

Kia - 5767
23 / 39

Citroen - 6266

Citroen - 6266
24 / 39

Seat - 8540

Seat - 8540
25 / 39

Audi - 9448

Audi - 9448
26 / 39

BMW - 9704

BMW - 9704
27 / 39

Mercedes Benz - 12330

Mercedes Benz - 12330
28 / 39

Nissan - 14887

Nissan - 14887
29 / 39

Skoda - 15773

Skoda - 15773
30 / 39

Opel - 16944

Opel - 16944
31 / 39

Peugeot - 18621

Peugeot - 18621
32 / 39

Ford - 18952

Ford - 18952
33 / 39

Dacia - 19185

Dacia - 19185
34 / 39

Honda - 20338

Honda - 20338
35 / 39

Toyota - 20942

Toyota - 20942
36 / 39

Hyundai - 26647

Hyundai - 26647
37 / 39

Fiat - 28289

Fiat - 28289
38 / 39

Volkswagen - 37510

Volkswagen - 37510
39 / 39

Renault - 59761

Renault - 59761
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD otomobil satışı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

e-Devlet'te yeni hizmet: Bilirkişilik başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet'te yeni hizmet: Bilirkişilik başvurusu nasıl yapılır?

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Kredi notu nedir, nasıl öğrenilir ve nasıl yükseltilir?

Kredi notu nedir, nasıl öğrenilir ve nasıl yükseltilir?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

SEAT, Paris'te yeni SUV'ları sergiledi

SEAT, Paris'te yeni SUV'ları sergiledi

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.