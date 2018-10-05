Otomobilde Ocak - Eylül ayında satış rakamları

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı Ocak Eylül dönemi verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 adet olarak gerçekleşti.