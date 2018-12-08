FİNANS

Otomobilde yerliye yöneldik

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

Otomobil satışlarında yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yerli payı yüzde 29,7'den yüzde 33,2'ye yükseldi.

Otomobilde yerliye yöneldik

Renault, ocak-kasım döneminde yerli otomobil satışında 48 bin 605 adetle liderliğini korudu.

Otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 60,2'den yüzde 65,4'e çıktı.

Kaynak: AA


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