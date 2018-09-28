Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.
İşte ikaz lambaları ve anlamları...
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1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR
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2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR
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3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR
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4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
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5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
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6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) SİSTEMİNİN AKTİF DURUMDA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
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7. SİNYAL VERDİĞİNİZDE YANAN UYARI KONTROL IŞIKLARIDIR
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8. IŞIKLANDIRMA SİSTEMİNDEKİ SORUNLARIN VAR OLDUĞUNU GÖSTERİR
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9. ARABANIZIN KIŞ MODUNA GEÇTİĞİ ANLAMINA GELİR
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10. OTOMOBİLLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ BİLGİLERİN OLDUĞU VE OKUNMASI GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİR
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11. DİZEL ARAÇLARDA ISITMA BUJİLERİNİN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
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12. BUZLU BİR ZEMİN YA DA BUZLANMAYA MÜSAİT BİR HAVA DURUMUNU İŞARET ETMEKTEDİR
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13. ARABANIZIN START SİSTEMİNDE BİR ARIZA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
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14. ANAHTARIN ARABADA OLMADIĞI UZAKTA OLDUĞU ANLAMINA GELİR
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15. KUMANDA PİLİNİZİN DÜŞÜK SEVİYEDE OLDUĞU ANLAMINA GELİR
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16. TAKİP MESAFESİNİN AYARLANMASI GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİR
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17. FREN PEDALINDA AYAĞINIZ KALIRSA YA DA FREN PEDALININ KİLİTLİ KALMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR
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18. DEBRİYAJ SİSTEMİYLE İLGİLİ BİR UYARIDIR. DEBRİYAJA YARIM BASILDIĞINDA DA BU UYARI IŞIĞI YANABİLMEKTEDİR
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19. DİREKSİYON SİSTEMİNİN KİLİTLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
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20. UZUN FARLARIN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
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21. LASTİKLERİNİZİN HAVASININ DÜŞÜK SEVİYEDE OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
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22. KISA FARLAR, SİNYALLER VEYA STOP LAMBALARININ AKTİF OLDUĞU YA DA ARIZALI OLDUĞU ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
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23. FREN LAMBALARIYLA İLGİLİ BİR PROBLEMİN OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
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24. DİZEL OTOMOBİLLER İÇİN PARTİKÜL FİLTRESİNİN ESKİDİĞİ YA DA TIKANDIĞI ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
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25. FİLTRE SİSTEMİNDEKİ ARIZALARI GÖSTERMEKTEDİR. TIKALI OLMASI DURUMLARINDA GENELLİKLE YANMAKTADIR
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26. RÖMORK BAĞLANTISI YAPILAN ARAÇLARDA RÖMORKA ELEKTRİK ALMAK İÇİN BİR FİŞ SİSTEMİ BULUNUR. BU BAĞLANTININ KESİLDİĞİ VEYA ARIZALI OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
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27. HAVALI SÜSPANSİYON OLAN ARAÇLARDA YANAN BİR ARIZA IŞIĞIDIR
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28. SİNYAL VERMEDEN ŞERİT DEĞİŞTİRME DURUMLARINA YANMAKTADIR
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29. KATALİZÖR SİSTEMİNDEKİ ARIZALARI GÖSTERMEKTEDİR
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30. EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİL İKAZI ANLAMINA GELİR
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31. EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU DURUMLARDA YA DA OTOMATİK VİTES ARAÇLARIN PARK MODUNDA OLDUĞU ZAMANLAR YANMAKTADIR
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32. AKÜ VE ENERJİ SİSTEMİNDEKİ ARIZALARI GÖSTERMEKTEDİR
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33. PARK SENSÖRLERİ AÇIK ANLAMINA GELİR. YENİ NESİL OTOMATİK PARK SİSTEMİ OLAN ARAÇLARDA VARDIR
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34. GENEL BİR ARIZA YA DA SERVİSE GİDİLMESİ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİR
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35. FAR AÇIK ANLAMINA YA DA UZUN FARLARIN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
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36. FAR YÜKSEKLİK AYARI YAPILMASI GEREKEN DURUMLARI GÖSTERMEKTEDİR. AYDINLATMA AÇILARI BOZUK ANLAMINA DA GELEBİLMEKTEDİR
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37. ARKA RÜZGÂRLIĞINIZIN AÇIK KALDIĞINI YA DA AÇISININ BOZUK OLDUĞUNU GÖSTERİR. GENELLİKLE SPOR ARABALARDA VARDIR
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38. AÇILIR TAVANA SAHİP YA DA CABRİO ARAÇLARDA OLAN BİR UYARI IŞIĞIDIR
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39. HAVA YASTIĞI(AİRBAG) OLAN ARAÇLARDA BİR ARIZA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
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40. EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU ZAMAN YANMAKTADIR
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41. YAKITTA SU OLDUĞUNU GÖSTERİR
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42. HAVA YASTIĞI SİSTEMİNİZİN KAPALI OLDUĞU ANLAMINA GELİR. BAZI ARAÇLARDA HAVA YASTIKLARI KAPATILABİLMEKTEDİR
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43. MEKANİK BİR SORUN YA DA ELEKTRİK SİSTEMİ ARIZASI ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
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44. KISA FARLARIN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
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45. HAVA FİLTRESİNİN KİRLENDİĞİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SİMGELEMEKTEDİR
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46. EKONOMİK MODUN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
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47. YOKUŞ KALKIŞ VE İNİŞ SİSTEMİNİN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERİR
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48. SOĞUTMA SUYU SORUNLARINI VEYA ARABANIN HARARET YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERİR
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49. ABS FREN SİSTEMİ ARIZASINI GÖSTERMEKTEDİR
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50. YAKIT FİLTRESİNİN KİRLENMİŞ OLABİLECEĞİNİ YA DA ARIZALI OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİR
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51. KAPILARDAN HERHANGİ BİRİSİNİN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERİR
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52. MOTOR KAPUTUNUN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTEREN UYARI IŞIĞIDIR
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53. AZALAN YAKIT DURUMUNU SİMGELER
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54. OTOMATİK ŞANZIMAN OLAN ARAÇLARDA BULUNUR. ŞANZIMANDA BİR SORUN OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
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55. HIZ SINIRLAYICI OLAN ARAÇLARDA HIZ SINIRININ AŞILDIĞINI SİMGELER
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56. SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE SORUN OLDUĞUNU SİMGELER
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57. DÜŞÜK YAĞ SEVİYESİ VEYA BASINCINI SİMGELER
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58. ÖN CAMIN BUZ ÇÖZÜŞÜŞÜNÜN AKTİF OLDUĞUNU SİMGELER
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59. BAGAJ KAPAĞI AÇIK KALDIĞI ZAMAN BU IŞIK YANMAKTADIR
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60. ESP(ELEKTRONİK STABİLİTE PROGRAMI) SİSTEMİNİN KAPALI OLDUĞUNU SİMGELER
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61. YAĞMUR SENSÖRÜNÜN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERİR. SENSÖR OLAN ARAÇLARDA YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN BU UYARI ÇIKAR
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62. ENGİNE CHECK ANLAMINA GELİR. MARKA VE MODELE GÖRE SİMGE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR. MOTOR ARIZASI OLDUĞU ANLAMINA GELİR
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63. ARKA CAM BUZ ÇÖZÜCÜNÜN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELİR
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64. OTOMATİK CAM SİLECEĞİNİN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELİR