FİNANS

Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.09.2018 16:51 | Son Güncelleme

Araçlardan hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiğini bilmeniz oldukça önemli.

Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

1 / 64

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR
2 / 64

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR
3 / 64

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR
4 / 64

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
5 / 64

5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
6 / 64

6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) SİSTEMİNİN AKTİF DURUMDA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
7 / 64

7. SİNYAL VERDİĞİNİZDE YANAN UYARI KONTROL IŞIKLARIDIR
8 / 64

8. IŞIKLANDIRMA SİSTEMİNDEKİ SORUNLARIN VAR OLDUĞUNU GÖSTERİR
9 / 64

9. ARABANIZIN KIŞ MODUNA GEÇTİĞİ ANLAMINA GELİR
10 / 64

10. OTOMOBİLLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ BİLGİLERİN OLDUĞU VE OKUNMASI GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİR
11 / 64

11. DİZEL ARAÇLARDA ISITMA BUJİLERİNİN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
12 / 64

12. BUZLU BİR ZEMİN YA DA BUZLANMAYA MÜSAİT BİR HAVA DURUMUNU İŞARET ETMEKTEDİR
13 / 64

13. ARABANIZIN START SİSTEMİNDE BİR ARIZA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
14 / 64

14. ANAHTARIN ARABADA OLMADIĞI UZAKTA OLDUĞU ANLAMINA GELİR
15 / 64

15. KUMANDA PİLİNİZİN DÜŞÜK SEVİYEDE OLDUĞU ANLAMINA GELİR
16 / 64

16. TAKİP MESAFESİNİN AYARLANMASI GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİR
17 / 64

17. FREN PEDALINDA AYAĞINIZ KALIRSA YA DA FREN PEDALININ KİLİTLİ KALMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR
18 / 64

18. DEBRİYAJ SİSTEMİYLE İLGİLİ BİR UYARIDIR. DEBRİYAJA YARIM BASILDIĞINDA DA BU UYARI IŞIĞI YANABİLMEKTEDİR
19 / 64

19. DİREKSİYON SİSTEMİNİN KİLİTLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
20 / 64

20. UZUN FARLARIN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
21 / 64

21. LASTİKLERİNİZİN HAVASININ DÜŞÜK SEVİYEDE OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
22 / 64

22. KISA FARLAR, SİNYALLER VEYA STOP LAMBALARININ AKTİF OLDUĞU YA DA ARIZALI OLDUĞU ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
23 / 64

23. FREN LAMBALARIYLA İLGİLİ BİR PROBLEMİN OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
24 / 64

24. DİZEL OTOMOBİLLER İÇİN PARTİKÜL FİLTRESİNİN ESKİDİĞİ YA DA TIKANDIĞI ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
25 / 64

25. FİLTRE SİSTEMİNDEKİ ARIZALARI GÖSTERMEKTEDİR. TIKALI OLMASI DURUMLARINDA GENELLİKLE YANMAKTADIR
26 / 64

26. RÖMORK BAĞLANTISI YAPILAN ARAÇLARDA RÖMORKA ELEKTRİK ALMAK İÇİN BİR FİŞ SİSTEMİ BULUNUR. BU BAĞLANTININ KESİLDİĞİ VEYA ARIZALI OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
27 / 64

27. HAVALI SÜSPANSİYON OLAN ARAÇLARDA YANAN BİR ARIZA IŞIĞIDIR
28 / 64

28. SİNYAL VERMEDEN ŞERİT DEĞİŞTİRME DURUMLARINA YANMAKTADIR
29 / 64

29. KATALİZÖR SİSTEMİNDEKİ ARIZALARI GÖSTERMEKTEDİR
30 / 64

30. EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİL İKAZI ANLAMINA GELİR
31 / 64

31. EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU DURUMLARDA YA DA OTOMATİK VİTES ARAÇLARIN PARK MODUNDA OLDUĞU ZAMANLAR YANMAKTADIR
32 / 64

32. AKÜ VE ENERJİ SİSTEMİNDEKİ ARIZALARI GÖSTERMEKTEDİR
33 / 64

33. PARK SENSÖRLERİ AÇIK ANLAMINA GELİR. YENİ NESİL OTOMATİK PARK SİSTEMİ OLAN ARAÇLARDA VARDIR
34 / 64

34. GENEL BİR ARIZA YA DA SERVİSE GİDİLMESİ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİR
35 / 64

35. FAR AÇIK ANLAMINA YA DA UZUN FARLARIN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
36 / 64

36. FAR YÜKSEKLİK AYARI YAPILMASI GEREKEN DURUMLARI GÖSTERMEKTEDİR. AYDINLATMA AÇILARI BOZUK ANLAMINA DA GELEBİLMEKTEDİR
37 / 64

37. ARKA RÜZGÂRLIĞINIZIN AÇIK KALDIĞINI YA DA AÇISININ BOZUK OLDUĞUNU GÖSTERİR. GENELLİKLE SPOR ARABALARDA VARDIR
38 / 64

38. AÇILIR TAVANA SAHİP YA DA CABRİO ARAÇLARDA OLAN BİR UYARI IŞIĞIDIR
39 / 64

39. HAVA YASTIĞI(AİRBAG) OLAN ARAÇLARDA BİR ARIZA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR
40 / 64

40. EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU ZAMAN YANMAKTADIR
41 / 64

41. YAKITTA SU OLDUĞUNU GÖSTERİR
42 / 64

42. HAVA YASTIĞI SİSTEMİNİZİN KAPALI OLDUĞU ANLAMINA GELİR. BAZI ARAÇLARDA HAVA YASTIKLARI KAPATILABİLMEKTEDİR
43 / 64

43. MEKANİK BİR SORUN YA DA ELEKTRİK SİSTEMİ ARIZASI ANLAMINA GELEBİLMEKTEDİR
44 / 64

44. KISA FARLARIN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
45 / 64

45. HAVA FİLTRESİNİN KİRLENDİĞİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SİMGELEMEKTEDİR
46 / 64

46. EKONOMİK MODUN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
47 / 64

47. YOKUŞ KALKIŞ VE İNİŞ SİSTEMİNİN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERİR
48 / 64

48. SOĞUTMA SUYU SORUNLARINI VEYA ARABANIN HARARET YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERİR
49 / 64

49. ABS FREN SİSTEMİ ARIZASINI GÖSTERMEKTEDİR
50 / 64

50. YAKIT FİLTRESİNİN KİRLENMİŞ OLABİLECEĞİNİ YA DA ARIZALI OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİR
51 / 64

51. KAPILARDAN HERHANGİ BİRİSİNİN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERİR
52 / 64

52. MOTOR KAPUTUNUN AÇIK OLDUĞUNU GÖSTEREN UYARI IŞIĞIDIR
53 / 64

53. AZALAN YAKIT DURUMUNU SİMGELER
54 / 64

54. OTOMATİK ŞANZIMAN OLAN ARAÇLARDA BULUNUR. ŞANZIMANDA BİR SORUN OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR
55 / 64

55. HIZ SINIRLAYICI OLAN ARAÇLARDA HIZ SINIRININ AŞILDIĞINI SİMGELER
56 / 64

56. SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE SORUN OLDUĞUNU SİMGELER
57 / 64

57. DÜŞÜK YAĞ SEVİYESİ VEYA BASINCINI SİMGELER
58 / 64

58. ÖN CAMIN BUZ ÇÖZÜŞÜŞÜNÜN AKTİF OLDUĞUNU SİMGELER
59 / 64

59. BAGAJ KAPAĞI AÇIK KALDIĞI ZAMAN BU IŞIK YANMAKTADIR
60 / 64

60. ESP(ELEKTRONİK STABİLİTE PROGRAMI) SİSTEMİNİN KAPALI OLDUĞUNU SİMGELER
61 / 64

61. YAĞMUR SENSÖRÜNÜN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERİR. SENSÖR OLAN ARAÇLARDA YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN BU UYARI ÇIKAR
62 / 64

62. ENGİNE CHECK ANLAMINA GELİR. MARKA VE MODELE GÖRE SİMGE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR. MOTOR ARIZASI OLDUĞU ANLAMINA GELİR
63 / 64

63. ARKA CAM BUZ ÇÖZÜCÜNÜN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELİR
64 / 64

64. OTOMATİK CAM SİLECEĞİNİN AKTİF OLDUĞU ANLAMINA GELİR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil ikaz lambaları

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

TOKİ borçlularına müjde! Düzenleme geliyor

TOKİ borçlularına müjde! Düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması

AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.