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Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

Adana'da mobilya imalatçısı Sait Erdem, alışveriş sitesinde satılığa çıkardığı araç yüzünden karşılıksız çekle dolandırıldı. Aracını dolandırıcılara kaptıran Erdem, onlarca mağduru olan şebekenin 14 şirket kurup mağdurlardan topladığı araçların plakalarını değiştirip sattığını ya da kiraladığını ileri sürdü.

Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

55 yaşındaki Sait Erdem, 2016 model aracını internetteki bir alışveriş sitesi üzerinden satılığa çıkardı. Erdem'in aracına Trabzon'dan Mustafa N. müşteri oldu. Mustafa N. aracın devri için arkadaşı İlker K.'yi Adana'ya gönderdi. 120 bin TL'yi peşin veren İlker K. 95 bin TL'lik Mustafa N.'ye ait çeki Sait Erdem'e verdi. İHA'nın haberine göre, Erdem, bankadan çeki sorguladığında sağlam olduğu söylendi. Bir ay sonrası için verilen çek karşılıksız çıkınca Erdem, dolandırıldığını anladı.

Araştırdığında bu kişilerin yüzlerce kişiyi bu şekilde mağdur ettiğini belirten Erdem, “Bu şebeke 14 firma ve 14 banka ile çalışıyor. Bu adamlar bu işi yaparken arkasında bakanların, sanatçıların yetkililerin isimlerini kullanıyorlar. Biz devletimize, adaletimize, emniyetimize güveniyoruz. Lütfen bu adamların üzerine gidin. Lütfen bu araçlar piyasadan toplansın sahiplerine geri verilsin” diye konuştu.

Aracını sattıktan sonra başka plakalarla 4. kez el değiştirdiğini ileri süren Erdem, “Benim gibi gariban insan takip edip bu adamın kabarık bir dosyasını ortaya çıkarabiliyorsa bizim savcılarımız da çıkarabilir” diyerek yetkililerden yardım istedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben 10 sene önce dolandırıldım. o dönem benim gibi 30-40 kişiyi adamlar dolandırmış. dosyaları birleştirdiler. savcı dolandırıcıyı çağırıp sormuş. dolandırıcı ben bu iş den kar elde etmedim demiş ve dosyayı kapatmışlar. demek hala kar elde etmemiş dolandırıcılar. hala dolandırıyorlar. polisi, savcısı, hakimi de hiç bir şey yapmıyor. çünkü hepsi beraber yapıyor bu işleri. insanların dişinden tırnağından ömrü boyunca biriktirdiklerini 1 günde çalıyorlar. hepsini Allah a havale ediyorum. bu Dünyada da çıkar, ahirette de çıkar bunun acısı.
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