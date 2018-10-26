Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, , Peugeot 307, VW Golf, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli ayarları.
Bu iki hareketi aynı anda yapınca bakın neler değişiyor
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OPEL CORSA
Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.
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OPEL CORSA
P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.
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OPEL CORSA
P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.
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OPEL CORSA
P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.
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OPEL CORSA
P4 özelliği araç seyir halindeyken aracın dört kapısının birden kilitlenip kilitlenmeyeceğini ayarlar.
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OPEL CORSA
p6 özelliği araç saatte 90 km hıza gelindiğinde aracın sizi sesli olarak uyarıp uyarmamasını ayarlar. Silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü oynatarak bu uyarıyı hangi hızda almak istediğinizi ayarlamanız mümkündür.
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OPEL CORSA
p7 özelliği sağ veya sol sinyal verildiğinde gelen tık sesinin şiddetini ayarlamak için kullanılır.
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OPEL CORSA
Kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalır. Follow me home özelliği
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OPEL CORSA
Kontağa anahtarı takıp (kontağı çevirmeden) setting tuşuna 2-3 sn basılı tutun yol bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu akü voltajı, Hız, Motor soğutma suyu sıcaklığı... gibi özellikler çıkar ekrana.
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OPEL CORSA
Kontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar
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OPEL CORSA
Abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 saniye, araç tehlikeli bir durum olduğunu algılar ve otomatık olarak müziği kapatır.
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OPEL CORSA
Fasılalı silecek ayarı : Silecek kolunu bir kere aşağı doğru itin, sonra istediğiniz aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırın. Örnek 8 saniye. Aralıklı mod 8 saniye olarak çalışır. 15 saniyeye kadar açılabiliyor
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PEUGEOT 307
Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.
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PEUGEOT 307
Fasılalı silecek ayarı : Silecek kolunu bir kere aşağı doğru itin, sonra istediğiniz aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırın. Örnek 8 saniye. Aralıklı mod 8 saniye olarak çalışır. 15 saniyeye kadar açılabiliyor
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PEUGEOT 307
Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.
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PEUGEOT 307
Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.
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PEUGEOT 307
10 km hızı geçtiğinizde kapılar otomatik kilitlenir.
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PEUGEOT 307
4 otomatik camda da sekansiyel (yani tek dokunuşla açılma veya kapanma) özelliği vardır. Camlar arada el kaldığında sıkıştırmaz. Bir engel gördüğünde 5 cm geri gidip orada bekler.
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PEUGEOT 307
Araç silgileri diyelim kırmızı ışıkta durdunuz silgiler kendi kendine yavaşlıyor siz hareket edince tekrar hızlanır.
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VW GOLF
Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken ve açarken uyarı sesi (Orjinal alarm olan araçlarda buzzerdan öter)(Alarm olmayan araçlarda korna hafif çalar)
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VW GOLF
Coming Home fonksiyonunun otomatik olması (Normalde bir kere selektör atılması gerekiyor)
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VW GOLF
Katlanır aynasının altında aydınlatma olan araçlarda ayna katlandıktan sonrada ışıkların açık kalması
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VW GOLF
Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken benzinin litre olarak gösterilmesi (Türkçe çeviride "ek yakıt" olarak yazıyor)
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VW GOLF
Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken benzinin litre olarak gösterilmesi (Türkçe çeviride "ek yakıt" olarak yazıyor)
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VW GOLF
Gündüz sürüş farlarının teyp üzerinden kapatılıp açılabilmesi
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VW GOLF
Şerit değiştirirken verilen kısa sinyalin 3 kereden 4 kereye yükseltimi (Destekleyen Modüllerde)
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VW GOLF
Klima paneli "Auto" konumundayken klimanın çalışma şiddetinin gösterimi
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VW GOLF
Far anahtarı "0" veya gündüz "Auto" konumundayken arka parklarında yanması
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VW GOLF
Sinyallerin amerikan park yanması
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VW GOLF
Sinyallerin amerikan park yanması
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VW GOLF
Virajlarda sislerin yanması
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VW GOLF
Araç kilitlendikten sonra açık kalan cam varsa bunun yağmur yağınca otomatik kapanması (Highline Araçlarda)
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FORD FOCUS GHIA
Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır.
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FORD FOCUS GHIA
Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur.
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FORD FOCUS GHIA
Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.
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FORD FOCUS GHIA
Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır ; Sonrasında açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır
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FORD FOCUS GHIA
Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.
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FORD FOCUS GHIA
Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır ; Sonrasında açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır
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FORD FOCUS GHIA
Kontak 0 konumunda iken günlük kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutarak kontağı açtığımızda veya motoru çalıştırdığımızda göstergedeki lcd ekranda bazı verilere ulaşırız.
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FORD FOCUS GHIA
tüm özelliklerin çalışması aracınızın donanımı ile bağlantılıdır. Aracınızda bu özellikler varsa bunları kullanabilirsiniz..
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FORD FOCUS GHIA
Araca binilip kapılar kapatılır, Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir
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FORD FOCUS GHIA
Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir), Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.
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FORD FOCUS GHIA
Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır
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FORD FOCUS GHIA
Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz.
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FORD FOCUS GHIA
Kilidi açtıktan sonra açma tuşuna 3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia’larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır. İLGİLİ GALERİLER
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RENAULT CLİO
HIZ ARTTIKÇA YÜKSELEN CD SESİ ÖZELLİĞİ
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RENAULT CLİO
1- AnahtarI takın. 2- Göstergeleri aktif duruma getirin
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RENAULT CLİO
3- Teybi açın (Cd modunda geçerli özellik) 4- Teyp üzerindeki SRC tuşuna 5 saniye basılı tutun. 5- Sol yön oku ile Speed komutunu seçin.
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RENAULT CLİO
6- Burada kademe ayarı 0 ile 1,2,3,4,5 arasında değişiklik yapılarak istediğiniz kademeyi hızlanmaya bağlı olarak azaltabilirsiniz. 7. Aynı (SRC) Tuşa 5 Sn Basın
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RENAULT CLİO
KISA SİLECEK ÖZELLİĞİ Clio Kısa Silecek Komutu, Silicek Kolunu Kendinize Doğru 1 Kez Çekmekle Çalışır..
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