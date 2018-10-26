Otomobillerin gizli kalmış özellikleri

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, , Peugeot 307, VW Golf, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli ayarları.

Bu iki hareketi aynı anda yapınca bakın neler değişiyor

1 / 50 OPEL CORSA Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

2 / 50 OPEL CORSA P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

3 / 50 OPEL CORSA P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

4 / 50 OPEL CORSA P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

5 / 50 OPEL CORSA P4 özelliği araç seyir halindeyken aracın dört kapısının birden kilitlenip kilitlenmeyeceğini ayarlar.

6 / 50 OPEL CORSA p6 özelliği araç saatte 90 km hıza gelindiğinde aracın sizi sesli olarak uyarıp uyarmamasını ayarlar. Silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü oynatarak bu uyarıyı hangi hızda almak istediğinizi ayarlamanız mümkündür.

7 / 50 OPEL CORSA p7 özelliği sağ veya sol sinyal verildiğinde gelen tık sesinin şiddetini ayarlamak için kullanılır.

8 / 50 OPEL CORSA Kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalır. Follow me home özelliği

9 / 50 OPEL CORSA Kontağa anahtarı takıp (kontağı çevirmeden) setting tuşuna 2-3 sn basılı tutun yol bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu akü voltajı, Hız, Motor soğutma suyu sıcaklığı... gibi özellikler çıkar ekrana.

10 / 50 OPEL CORSA Kontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar

11 / 50 OPEL CORSA Abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 saniye, araç tehlikeli bir durum olduğunu algılar ve otomatık olarak müziği kapatır.

12 / 50 OPEL CORSA Fasılalı silecek ayarı : Silecek kolunu bir kere aşağı doğru itin, sonra istediğiniz aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırın. Örnek 8 saniye. Aralıklı mod 8 saniye olarak çalışır. 15 saniyeye kadar açılabiliyor

13 / 50 PEUGEOT 307 Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.

14 / 50 PEUGEOT 307 Fasılalı silecek ayarı : Silecek kolunu bir kere aşağı doğru itin, sonra istediğiniz aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırın. Örnek 8 saniye. Aralıklı mod 8 saniye olarak çalışır. 15 saniyeye kadar açılabiliyor

15 / 50 PEUGEOT 307 Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.

16 / 50 PEUGEOT 307 Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.

17 / 50 PEUGEOT 307 10 km hızı geçtiğinizde kapılar otomatik kilitlenir.

18 / 50 PEUGEOT 307 4 otomatik camda da sekansiyel (yani tek dokunuşla açılma veya kapanma) özelliği vardır. Camlar arada el kaldığında sıkıştırmaz. Bir engel gördüğünde 5 cm geri gidip orada bekler.

19 / 50 PEUGEOT 307 Araç silgileri diyelim kırmızı ışıkta durdunuz silgiler kendi kendine yavaşlıyor siz hareket edince tekrar hızlanır.

20 / 50 VW GOLF Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken ve açarken uyarı sesi (Orjinal alarm olan araçlarda buzzerdan öter)(Alarm olmayan araçlarda korna hafif çalar)

21 / 50 VW GOLF Coming Home fonksiyonunun otomatik olması (Normalde bir kere selektör atılması gerekiyor)

22 / 50 VW GOLF Katlanır aynasının altında aydınlatma olan araçlarda ayna katlandıktan sonrada ışıkların açık kalması

23 / 50 VW GOLF Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken benzinin litre olarak gösterilmesi (Türkçe çeviride "ek yakıt" olarak yazıyor)

24 / 50 VW GOLF Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken benzinin litre olarak gösterilmesi (Türkçe çeviride "ek yakıt" olarak yazıyor)

25 / 50 VW GOLF Gündüz sürüş farlarının teyp üzerinden kapatılıp açılabilmesi

26 / 50 VW GOLF Şerit değiştirirken verilen kısa sinyalin 3 kereden 4 kereye yükseltimi (Destekleyen Modüllerde)

27 / 50 VW GOLF Klima paneli "Auto" konumundayken klimanın çalışma şiddetinin gösterimi

28 / 50 VW GOLF Far anahtarı "0" veya gündüz "Auto" konumundayken arka parklarında yanması

29 / 50 VW GOLF Sinyallerin amerikan park yanması

30 / 50 VW GOLF Sinyallerin amerikan park yanması

31 / 50 VW GOLF Virajlarda sislerin yanması

32 / 50 VW GOLF Araç kilitlendikten sonra açık kalan cam varsa bunun yağmur yağınca otomatik kapanması (Highline Araçlarda)

33 / 50 FORD FOCUS GHIA Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır.

34 / 50 FORD FOCUS GHIA Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur.

35 / 50 FORD FOCUS GHIA Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.

36 / 50 FORD FOCUS GHIA Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır ; Sonrasında açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır

37 / 50 FORD FOCUS GHIA Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.

38 / 50 FORD FOCUS GHIA Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır ; Sonrasında açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır

39 / 50 FORD FOCUS GHIA Kontak 0 konumunda iken günlük kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutarak kontağı açtığımızda veya motoru çalıştırdığımızda göstergedeki lcd ekranda bazı verilere ulaşırız.

40 / 50 FORD FOCUS GHIA tüm özelliklerin çalışması aracınızın donanımı ile bağlantılıdır. Aracınızda bu özellikler varsa bunları kullanabilirsiniz..

41 / 50 FORD FOCUS GHIA Araca binilip kapılar kapatılır, Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir

42 / 50 FORD FOCUS GHIA Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir), Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.

43 / 50 FORD FOCUS GHIA Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır

44 / 50 FORD FOCUS GHIA Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz.

45 / 50 FORD FOCUS GHIA Kilidi açtıktan sonra açma tuşuna 3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia’larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır. İLGİLİ GALERİLER

46 / 50 RENAULT CLİO HIZ ARTTIKÇA YÜKSELEN CD SESİ ÖZELLİĞİ

47 / 50 RENAULT CLİO 1- AnahtarI takın. 2- Göstergeleri aktif duruma getirin

48 / 50 RENAULT CLİO 3- Teybi açın (Cd modunda geçerli özellik) 4- Teyp üzerindeki SRC tuşuna 5 saniye basılı tutun. 5- Sol yön oku ile Speed komutunu seçin.

49 / 50 RENAULT CLİO 6- Burada kademe ayarı 0 ile 1,2,3,4,5 arasında değişiklik yapılarak istediğiniz kademeyi hızlanmaya bağlı olarak azaltabilirsiniz. 7. Aynı (SRC) Tuşa 5 Sn Basın