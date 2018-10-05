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Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Japon otomobil devi Toyota motorun durmasına neden olan bir arıza nedeniyle dünya genelinde 2,4 milyon hibrit aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi Toyota 2.4 milyon aracını geri çağırıyor!

Dünyanın en büyük otomobil şirketleri içerisinde yer alan Japon otomobil devi yaptığı açıklamada, Japonya ve dünya genelinde 2,4 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu.

Açıklamada çağırmaya gerekçe olarak motorun durmasına neden olan bir arıza gösterildi.

Ekim 2008 ve Kasım 2014 arası üretilmiş otomobilleri kapsayan karardan, Japonya'da 1,25 milyon, Kuzey Amerika'da 830 bin, Avrupa'da ise 290 bin araç etkileniyor.

Arızadan Çin, Afrika, Okyanusya ve diğer bölgelerde satılan araçların da etkilendiği belirtiliyor.

Japon otomobil devi arıza nedeniyle kendilerine bildirilmiş bir kaza olmadığını da kaydetti.

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toyota motor araç geri çağırma

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