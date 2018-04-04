Otomotiv ihracatında tarihi rekor!

Otomotivin tek başına gerçekleştirdiği ihracat Türkiye’nin toplam rakamının beşte birini aştı. Otomotiv sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu. Mart ayı ihracatında Otomotiv Yan Sanayinde yüzde 20 ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu.

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi, her ay yeni bir rekora imza atmayı geleneğe dönüştürdü. Otomotiv sektörü, Şubat 2018 döneminde kırdığı aylık bazdaki tüm zamanların ihracat rekorunu Mart 2018’de tazeledi.

Otomotiv sektörü, geçen mart ayında önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 146 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Şubat 2016’dan itibaren olmak üzere son 26 aydır ihracatta artışı devam ettiren sektör, mart ayında ise tarihinde ilk kez 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmiş oldu. Toplam ihracattan aldığı pay yüzde 21’e ulaşan otomotivin, böylece tek başına gerçekleştirdiği ihracat Türkiye’nin toplam rakamının beşte birini de aştı.