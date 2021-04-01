Otomotiv ihracatının ilk çeyrekte lideri Kocaeli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın ilk 3 ayında 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisinin ihracatı böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artış gösterirken, otomotiv, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin 69 ilinden otomotiv ihracatı yapıldı.

Önemli ana sanayi firmalarının yanı sıra yan sanayi firmalarının da faaliyet gösterdiği Kocaeli, 1 milyar 920 milyon 947 bin dolarla ilk çeyrekte en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Otomotiv ihracatında Kocaeli ile rekabet içinde olan Bursa, söz konusu dönemde 1 milyar 902 milyon 559 bin dolarla ikinci, İstanbul 1 milyar 542 milyon 168 bin dolarla üçüncü, Sakarya 1 milyar 287 milyon 916 bin dolarla dördüncü ve Ankara 265 milyon 895 bin dolar ihracatla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 27,4, İstanbul'un yüzde 12,8 ve Sakarya'nın yüzde 6,6 artarken, Bursa'nın yüzde 3,6 ve Ankara'nın da yüzde 2,3 düşüş kaydetti.